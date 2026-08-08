Mora vs. Sullivan: las promesas de México y EU que apuntan a ser las siguientes estrellas mundiales
Gilberto Mora y Cavan Sullivan trazan dos carreras paralelas, una en México y la otra en Estados Unidos, que buscan convertirse en las próximas figuras del fútbol internacional. Hoy comparten la Leagues Cup como la vitrina para mostrar su talento al mundo.
Con apenas 17 años en el caso del mexicano y 16 en el del estadounidense, ambos talentos han irrumpido en el balompié acaparando los reflectores en sus respectivos países. Mora, un mediapunta que se coloca como la principal cara de Xolos de Tijuana, y Sullivan, un atacante zurdo que defiende al Philadelphia Union, representan el relevo generacional más prometedor para sus naciones.
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Dos joyas que despegaron temprano
Ambos jugadores hicieron historia desde la primera vez que entraron a la cancha. Sullivan llegó a la MLS el 17 de julio de 2024 con el Philadelphia Union gracias a la regla de Homegrown Player, la cual permite a los clubes de la MLS promover e inscribir directamente a los talentos de su cantera en el primer equipo. Fue así como debutó a los 14 años y 293 días de edad, rompiendo el récord de Freddy Adu como el futbolista de menor edad en estrenarse en la liga estadounidense. En cuanto a sus estadísticas, de momento suma ya 30 partidos y un gol vistiendo la camiseta de su escuadra.
Gilberto Mora, en tanto, debutó profesionalmente tan solo un mes después, el 18 de agosto de 2024, con solo 15 años y 308 días, con Juan Carlos Osorio como entrenador. De esta manera, se convirtió en el jugador más joven de toda la historia de los Xolos de Tijuana. Actualmente, registra 62 partidos y nueve goles en la Liga MX.
Criados en familias de futbolistas
Otro punto que tienen en común es que la pasión por el balón la han heredado de su núcleo familiar. Gilberto Mora Zambrano es hijo de Gilberto Mora Olayo, exjugador con paso por Toluca, Veracruz, Chiapas, Club Puebla y los propios Xolos de Tijuana.
En el caso de Cavan Sullivan, sus padres, Brendan y Heike, jugaron a nivel colegial, y su papá llegó al profesionalismo en la A-League (antigua segunda división de Estados Unidos), vistiendo las camisetas de equipos como Boston Bulldogs y Long Island Roughriders. Asimismo, su hermano mayor, Quinn Sullivan, de 22 años, es futbolista y es su compañero de equipo en Philadelphia.
Llamados a ser los nuevos referentes de sus selecciones
Gilberto Mora toma la ventaja en este apartado. En 2025 debutó durante la Copa Oro como el futbolista más joven en vestir la camiseta del Tricolor, con 16 años y nueve meses en ese momento. Tras disputar el Mundial Sub-20 de Chile 2025, vivió la experiencia de acudir a la Copa Mundial de Norteamérica 2026, donde vio participación en cuatro encuentros.
En tanto, Sullivan también ha visto acción con las Barras y las Estrellas, aunque por ahora en selecciones con límite de edad. En 2023 conquistó el Campeonato de Concacaf Sub-15 venciendo en la final a México, mientras que en 2025 fue convocado para el Mundial Sub-17 de Catar. Asimismo, cabe señalar que su ascendencia alemana y bangladesí le abre la puerta a representar a estas naciones también, aunque de momento se mantiene firme con Estados Unidos.
Ambos en la mira de Europa
Si Mora lleva un paso adelante a nivel de selecciones, Sullivan responde anticipándose en el salto a Europa al vincularse con un campeón de la Champions League. En 2024, el estadounidense firmó un precontrato con el Manchester City de la Premier League, el cual establece que al cumplir los 18 años podrá emigrar a Inglaterra. Mientras tanto, continúa revalorizándose en la MLS con la camiseta del Philadelphia Union, donde alcanza una cotización de 4,50 millones de euros, según Transfermarkt.
El mexicano, por su parte, se mantiene en Xolos de Tijuana. Aun así, tras su presencia mundialista, ha entrado en el radar del Viejo Continente. Incluso, de acuerdo con información de TEAMtalk, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester United y el propio Manchester City han seguido de cerca su evolución.
Por ahora, Mora está tasado en 25 millones de euros. De igual manera, deberá esperar a cumplir la mayoría de edad para concretar su traspaso a Europa en apego al reglamento de transferencias de la FIFA, mismo que podría darse en el próximo mercado de invierno.