Gilberto Mora: De la tierra de Tijuana al césped del Mundial
Hay una cancha de tierra en la Unidad Deportiva Jesús Romero Manzo, en Tijuana, donde los fines de semana los padres de los equipos rivales dejaban de animar a sus propios hijos para quedarse mirando a uno ajeno. Era un niño callado, tímido fuera de la cancha, que se transformaba en cuanto pisaba el césped. Lo llamaban Gilito. Tenía ocho años y ya era imposible quitarle la pelota.
Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque su padre —Gilberto Mora Olayo, también futbolista profesional— jugaba entonces en el entorno de los Jaguares. Chiapas le dio el nombre en el acta de nacimiento. Tijuana le dio todo lo demás.
La familia migró al norte cuando Gil era todavía muy pequeño y fue en las canchas fronterizas donde su talento encontró tierra fértil. Eduardo Olguín, su primer entrenador formal en la Liga Menor de Tijuana, lo recuerda con una claridad que no admite revisión: "Era el niño que más sobresalía en los equipos pequeñitos. Era un niño que siempre tenía la pelota, no la perdía. Siempre sobresalió ante todos los demás".
Te puede interesar: Gilberto Mora: El Mundial le llegó antes de que cumpliera 18 años
Tres años en esa liga menor bastaron para que los Xolos lo absorbieran hacia el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, la academia del club, donde pronto sería descrito como uno de los elementos más destacados de todas las categorías inferiores. Lo que siguió fue una aceleración sin pausa.
En la temporada 2023-24, Gilberto Mora comenzó en el equipo Sub-16 de Tijuana. Para el arranque de la campaña 2024-25 ya entrenaba con el primer equipo, utilizado como sparring por Juan Carlos Osorio, el técnico colombiano que suele convocar jugadores de la filial Sub-23 para sus prácticas. Osorio lo veía moverse entre los mayores y algo en ese movimiento —la cabeza erguida, la decisión antes de recibir— lo convenció. El 18 de agosto de 2024, en partido adelantado ante Santos Laguna, lo mandó al campo al minuto 72, en sustitución de Efraín Álvarez.
Mora tenía 15 años. El partido acabó 3-1 y en el tiempo agregado el chico asistió a Jaime Álvarez para el tercer gol. Tercer debut más joven en la historia de la Liga MX, solo por detrás de Víctor Mañón y Martín Galván.
Doce días después, ante el Club León, Gilberto Mora jugó su primer partido como titular en primera división y marcó el gol de la victoria 2-1. Con 15 años y 10 meses, pulverizó el récord de goleador más joven en la historia del balompié mexicano, una historia que arranca en 1922. El número que llevaba a la espalda ese día —el 251, porque estaba registrado en la Sub-19— se volvió uno de los detalles más entrañables de ese momento: la anomalía del sistema ante un jugador que ya era más grande que las categorías.
Ignacio Ruvalcaba, director de fuerzas básicas del club, lo explicó con exactitud: "El profe Osorio es un técnico que se fija mucho en los detalles y Gil es un jugador que sabe jugar, que no va al choque porque sabe que es joven y chico; siempre encuentra los espacios y se hace de la pelota". Ahí está el núcleo. Mora no es un jugador de dribbling espectacular sino de lectura anticipada. Piensa más rápido que sus marcadores. En un futbol muchas veces dominado por la potencia, él opera desde la inteligencia.
La selección nacional no tardó en llamar. Pasó por las Sub-15, Sub-16 y Sub-17 —en esta última fue capitán con apenas 15 años, un detalle que habla menos de jerarquía formal y más de la autoridad que proyecta naturalmente—. El 16 de enero de 2025, con 16 años, debutó con el equipo mayor en un amistoso no oficial ante el Internacional de Brasil. Se convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta absoluta. Semanas después ganó la Copa Oro 2025, donde tuvo participación en la final. Luego llegó el Mundial Sub-20 en Chile.
Y luego llegó el 11 de junio de 2026. En el partido inaugural de la Copa del Mundo, ante Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, Javier Aguirre lo mandó al campo como suplente. Con 17 años y 240 días, Mora se convirtió en el sexto futbolista más joven en la historia de la FIFA en disputar un partido mundialista y en el mexicano más joven desde Manuel "Chaquetas" Rosas en Uruguay 1930. Era, también, el único menor de edad entre los 1,248 jugadores convocados al torneo. Una generación entera lo mira.
La ovación que recibió al ingresar fue unánime. No era solo la euforia del debut: era el reconocimiento a algo más difícil de nombrar. La madurez con que Mora asimiló la presión, el manejo de los tiempos en ese escenario descomunal, la ausencia de nervio en las piernas, dijeron algo sobre su carácter que ninguna estadística termina de capturar.
"Es un sueño, una motivación para mí y para todos mis compañeros poder representar a tu país en tu casa, en México", sostuvo Mora. "Es una motivación que tenemos, mucha ilusión. Creo que vamos a tener una ventaja por estar aquí con toda nuestra gente apoyándonos y vamos a tratar de salir al campo a dar lo mejor de cada uno de nosotros para hacer el mejor Mundial".
Los departamentos de inteligencia deportiva de España, Inglaterra e Italia ya lo siguen. Rafael Márquez, que conoce bien lo que significa cargar con el futuro del futbol mexicano, lo tiene en mente para el proceso que viene. Gilberto Mora, con la parsimonia de quien todavía no cumple 18 años, parece no enterarse del peso.
En la Unidad Deportiva Jesús Romero Manzo quedan los recuerdos de Gilito, el niño callado que se transformaba en la cancha. En el Estadio Ciudad de México, ante ochenta mil personas y el mundo entero a la expectativa, ese niño hizo exactamente lo mismo: disfrutar, pero ahora en el Mundial.