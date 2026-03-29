Muere aficionado en reapertura del Estadio Azteca en el juego México vs. Portugal
La reapertura del Estadio Azteca con el juego entre México y Portugal no fue del todo festiva. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que una persona falleció en el interior del inmueble recién reabierto, debido a una caída del segundo nivel al primero.
Según la ficha informativa emitida por la SSC de la CDMX, el aficionado se encontraba en estado de ebriedad y en su intento por bajar del segundo nivel del estadio al primero intento brincar por la parte externa, lo que derivó en una caída hasta la parte baja.
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La persona, de la que no se dijo sexo ni edad, fue atendida por el personal médico que se encontraba en el inmueble, pero no sobrevivió al impacto.
Este fue el único incidente desafortunado que se reportó durante el juego entre México y Portugal.