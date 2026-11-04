Muere Carlos Albert a los 83 años; del Necaxa a referente del periodismo deportivo mexicano

Carlos Albert, exfutbolista y periodista deportivo mexicano, murió a los 83 años. José Ramón Fernández confirmó la noticia con un emotivo mensaje en el que recordó su amistad, los años de trabajo juntos y las convicciones de quien fue su compañero frente a los micrófonos.

“Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices”, escribió Fernández.

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices.



Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni… pic.twitter.com/lcYN6mVOYC — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

La despedida también incluyó un reconocimiento a la personalidad del exjugador del Necaxa, quien construyó una extensa trayectoria en los medios con un estilo crítico, apasionado y directo.

José Ramón Fernández recuerda sus convicciones

En su mensaje, Fernández destacó la firmeza con la que Albert defendió sus opiniones a lo largo de su carrera.

“Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar”.

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Para José Ramón, su compañero dejó una huella en el oficio por la manera en que ejerció el periodismo: “De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad”.

Finalmente, expresó su cariño y solidaridad con los seres queridos del comunicador: “Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño. Descansa en paz, querido amigo. Mi más sentido pésame a su familia y amigos”.

De futbolista del Necaxa a comentarista deportivo

Carlos Albert Llorente nació el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México. Antes de dedicarse a los medios, fue futbolista profesional y se desempeñó como defensa central del Necaxa entre 1961 y 1971. También representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Tras dejar las canchas, desarrolló una carrera en televisión, radio y prensa escrita. Compartió espacios con José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos.

Su experiencia como jugador acompañó sus análisis sobre el futbol mexicano, mientras que su manera frontal de expresar sus opiniones lo convirtió en una voz reconocida entre el público.

En octubre de 2021 anunció su retiro de los medios de comunicación, después de más de cuatro décadas de trayectoria.