Muere Manuel Lapuente, histórico entrenador del futbol mexicano, a los 81 años
El futbol mexicano está de luto. Este sábado 25 de octubre falleció Manuel Lapuente, uno de los técnicos más exitosos y emblemáticos en la historia del balompié nacional, a los 81 años de edad, víctima de complicaciones derivadas de una neumonía, según reportes.
Nacido en Puebla el 15 de mayo de 1944, Lapuente dirigió a la Selección Mexicana, con la que disputó el Mundial de Francia 1998 y conquistó la Copa Confederaciones 1999, venciendo a Brasil en la final, uno de los momentos más recordados en la historia del Tri.
Manuel Lapuente se forjó primero como futbolista, desempeñándose como delantero y defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana en 13 partidos, en los que marcó cinco goles. Sin embargo, fue en los banquillos donde alcanzó su máximo reconocimiento, convirtiéndose en uno de los estrategas más influyentes del país.
Durante su extensa carrera, dirigió a clubes como Puebla, Necaxa, América, Tigres, Atlante y Cruz Azul, entre otros. Con Puebla, conquistó los títulos de liga en las temporadas 1982-83 y 1989-90; con Necaxa, alcanzó el bicampeonato en 1994-95 y 1995-96; y con América, se coronó en el Torneo Verano 2002.
Manuel Lapuente deja un legado imborrable. Su disciplina, carácter y estilo táctico marcaron a generaciones de jugadores y entrenadores. La noticia de su muerte ha provocado numerosas muestras de cariño y reconocimiento en todo el país, recordándolo no solo como un ganador, sino como un símbolo del futbol mexicano.