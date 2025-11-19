Mundial 2026: Cinco lecciones de México en la última fecha FIFA de 2025
México tuvo una última fecha FIFA de 2025 contrastante. En el primer partido, ante Uruguay, mostró un buen orden ofensivo para firmar un empate sin goles, pero en el segundo, cayó 1-2 ante Paraguay, y se regresó a la realidad de no competir ante selecciones fuera de la Concacaf.
La selección de Javier Aguirre cerró un año en el que conquistó la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, sin embargo ante rivales fuera de su confederación solo venció a Turquía y Arabia Saudita, empató contra Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, y perdió ante Suiza, Colombia y Paraguay.
A continuación, las lecciones que aprendió México en la fecha FIFA de noviembre.
Gil Mora da otro paso adelante
La decisión de dejar fuera a Gilberto Mora del Mundial Sub-17 para que continuara su proceso con el equipo mayor fue buena.
En el partido ante Uruguay, el rival de más exigencia de los dos, jugó los últimos dos minutos del primer tiempo y todo el segundo, tras sustituir al lesionado Hirving Lozano. Aunque falló sus dos remates, se le vio desenvuelto y se plantó como un jugador maduro a sus 17 años.
Ante Paraguay, fue el más peligroso en el ataque de México, produjo juego y casi anota un gol de tiro libre. Gil apunta a conformar el mediocampo ofensivo en el Mundial 2026 junto a Marcel Ruiz.
César Montes y Johan Vásquez, con pie y medio en el Mundial
Además de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y tal vez Jesús Gallardo, los otros futbolistas que tienen un lugar seguro en la lista en 2026 son los centrales César Montes y Johan Vásquez.
Ambos zagueros ordenaron la defensa ante Uruguay, la cuarta mejor selección de la Conmebol en el ranking FIFA, y demostraron que no tienen competencia que les pueda quitar el puesto.
Contra Paraguay, Aguirre le dio descanso a ambos de inicio y solo le dio oportunidad de mostrarse a Jesús Orozco, acompañado por Edson en la zaga. En la segunda parte, sacó al Chiquete y metió a Vásquez, muestra de que no hay mucho que probar en la retaguardia.
Aguirre puede confiar en el “Tala” Rangel
El portero Raúl “Tala” Rangel fue el futbolista más destacado de México ante Uruguay. A sus 25 años demostró ser un arquero confiable y que puede ser el titular del cuadro tricolor.
Es más completo que Luis Ángel Malagón, sabe jugar con los pies y es más alto 1.91 metros sobre los 1.82 del cancerbero del América, quien no vive su mejor momento.
Contra los uruguayos, Rangel sacó el único disparo en el que fue requerido, resistió a los abucheos de la afición de Torreón que pedían a Carlos Acevedo y se puso al frente en la carrera por ser el portero titular, justo en un momento de crisis en esa posición.
Además, mantuvo el arco en cero, a diferencia de Malagón, que en los dos goles contra Paraguay fue señalado por no ofrecer seguridad, en el primero tuvo una mala salida y en el segundo dejó un rebote en el área que permitió el tanto.
México carece de extremos confiables
En ambos encuentros, los mexicanos carecieron de juego ofensivo, en parte porque no contaron con su mejor extremo, Alexis Vega, lesionado, y perdieron pronto al “Chucky” Lozano.
Eso provocó una casi nula producción en ataque. La única diana en dos partidos fue un penalti convertido por Raúl Jiménez.
México confirma divorcio con la afición
En los dos encuentros, el Tri reafirmó que no seduce a sus fans, a tan solo siete meses de recibir la Copa del Mundo.
En Torreón contra Uruguay, los abucheos que se generaron incomodaron a los jugadores, que tuvieron como vocero a un Raúl Jiménez, quien mandó candela a sus hinchas: “Por eso nos llevan a Estados Unidos”.
Jiménez creyó que en territorio norteamericano serían mejor recibidos, pero no fue así, los aficionados estadounideneses también los abuchearon en el duelo con Paraguay y no solo eso, fueron más lejos, provocaron una pausa por el grito homofóbico.
El México de Aguirre cerró 2025 con una racha de seis partidos sin ganar, un dato alarmante, más porque no volverá a la actividad hasta enero, cuando enfrente a equipos centroamericanos, y luego en marzo, en una de las últimas fechas FIFA antes del debut en la Copa del Mundo en casa, el 11 de junio. Mucho que trabajar y poco tiempo para hacerlo.