La nueva ola de clasificados al Mundial 2026 que dejó la fecha FIFA de octubre
La fecha FIFA de octubre dejó una nueva ola de clasificados al Mundial 2026. Nueve selecciones aseguraron su presencia en la próxima Copa del Mundo, entre ellas potencias africanas, históricos campeones y un debut inédito que marcó el cierre perfecto de las eliminatorias.
No solo se definieron los nueve boletos, también se marcó el cierre de las eliminatorias directas en África y Asia. El mapa rumbo al Mundial de 2026 empieza a completarse con selecciones que representan la diversidad del futbol global. Cada clasificación tiene una historia distinta, pero todas comparten el mismo destino: estar presentes en el Mundial más grande de todos los tiempos.
Te puede interesar: Mundial 2026: equipos clasificados y así van las eliminatorias
Con este parón internacional se definieron los boletos directos de la Confederación Africana de Futbol (CAF), donde solo queda un repechaje por disputar. Lo mismo ocurrió en Asia (AFC), donde las plazas principales quedaron selladas y únicamente resta conocer a los representantes del repechaje intercontinental.
Los boletos al Mundial 2026 que dejó octubre
Por la UEFA, Inglaterra fue la primera selección europea en confirmar su boleto tras golear a Letonia. Con seis victorias consecutivas y una generación en plenitud, el equipo de Thomas Tuchel disputará su decimoséptima Copa del Mundo. La Rubia Albión llega con el desafío de transformar su talento en títulos, justo seis décadas después de su única corona.
En la AFC (Asia), Qatar, campeón asiático y organizador del Mundial pasado, venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y se convirtió en uno de los nuevos clasificados. Será su segunda participación y la primera obtenida por mérito deportivo, con una selección que combina continuidad, juventud y el objetivo de consolidarse como potencia regional.
Arabia Saudita empató con Irak y aseguró matemáticamente su pase gracias a su triunfo previo ante Indonesia. El combinado árabe disputará su séptimo Mundial y prolonga una racha que solo se interrumpió en 2010 y 2014. Su objetivo será repetir el impacto que dejó en Qatar 2022, cuando sorprendió al mundo venciendo a Argentina.
Por la CAF (África), Egipto confirmó su regreso a la máxima cita tras vencer 2-0 a Djibouti y cerrar una eliminatoria casi perfecta. Con Mohamed Salah como emblema y un equipo que recuperó su solidez, los Faraones dominaron su grupo y regresan al Mundial tras quedar fuera en Qatar 2022. Será su cuarta participación en la historia y una nueva oportunidad para consolidarse fuera del continente.
Argelia selló su boleto una fecha antes del final al golear a Somalia. El equipo del Magreb impuso su jerarquía y completó una eliminatoria brillante, con siete triunfos en nueve encuentros. Disputará su quinta Copa del Mundo y buscará revivir la generación dorada que brilló en Brasil 2014.
Ghana superó 1-0 a Comores y volvió a confirmar su fortaleza en las clasificatorias africanas. Las Estrellas Negras, conocidas por su talento joven y su disciplina táctica, estarán por quinta ocasión en un Mundial. El conjunto ghanés reafirma su papel como uno de los proyectos más consistentes del continente.
Cabo Verde vivió el momento más grande de su historia. El triunfo 3-0 ante Eswatini le dio el primer lugar de su grupo y, con ello, su primera clasificación mundialista. Los Tiburones Azules rompieron todas las expectativas y transformaron la ilusión en una realidad que paralizó las islas con orgullo nacional.
Sudáfrica también logró su clasificación en una jornada de gloria. Al vencer a Ruanda, los Bafana Bafana aseguraron el primer puesto de su zona y regresan a una Copa del Mundo por primera vez desde 2010, cuando fueron anfitriones. Su regreso simboliza el resurgimiento de un fútbol que vuelve a mirar hacia lo alto del panorama africano.
Costa de Marfil cerró su eliminatoria con una victoria contundente ante Kenia y recuperó su lugar en la élite. Tras ausentarse en 2018 y 2022, los Elefantes vuelven a la Copa del Mundo con una generación equilibrada y con hambre de revancha. Será su cuarta participación y un nuevo intento por alcanzar la fase decisiva.
Senegal completó la lista con autoridad. Su victoria sobre Botswana confirmó su dominio en el grupo y su cuarta clasificación mundialista, la tercera consecutiva. El conjunto de Sadio Mané mantiene su identidad sólida y competitiva, y se presenta como uno de los equipos africanos con mayores aspiraciones rumbo a 2026.