Mundial 2026: Cómo entrar al sorteo para comprar boletos de la Copa del Mundo (fase Visa)
Hoy comienza la oportunidad para asegurar tus boletos al Mundial 2026. Con tu FIFA ID en regla, una Visa activa y una estrategia clara, estás listo para aplicar. Si resultas seleccionado, compras desde el 1 de octubre; si no, tendrás más oportunidades en los siguientes sorteos. Los precios son más accesibles en fases iniciales, pero en partidos clave superan con creces a los de Qatar 2022: la diferencia confirma que este Mundial será histórico también en la taquilla.
Lo esencial en la compra de boletos al Mundial
- FIFA ID obligatorio: Para aplicar necesitas una cuenta registrada en FIFA.com (FIFA ID). Sin este registro no puedes avanzar en la fila virtual ni completar tu solicitud.
- Ventana actual: “Visa Presale Draw” abre hoy 10 de septiembre y cierra el 19 de septiembre de 2025. Solo se acepta tarjetas Visa como método de pago. FIFA usa precios dinámicos, comenzando en 60 USD (fases de grupos) y llegando hasta 6 730 USD para la final.
- Notificación: FIFA envía correos hasta el 29 de septiembre para informar si fuiste seleccionado para la compra.
- Compra efectiva: Puedes adquirir boletos desde el 1 de octubre.
- Límites: Máximo 4 boletos por partido, tienes derecho a 10 encuentros.
- Necesaria tener tarjeta Visa: En esta fase es el único medio de pago permitido.
Paso a paso
1) Entra a fifa.com/tickets
Desde el arranque de la fase, accedes al portal donde entras a una fila virtual, que hoy al inicio exigía 20 minutos de espera, ese tiempo sube conforme avanza la demanda de los fanáticos.
2) Inicia sesión con tu FIFA ID
Completa los datos básicos y verifica tu correo. Este registro es obligatorio y es tu llave para aplicar al sorteo.
3) Verifica que tu medio de pago sea Visa
Solo Visa es aceptada en esta fase. Asegúrate de tener una tarjeta de crédito, débito o prepaga, activa para compras internacionales.
4) Indica selección y sedes preferidas
Define a qué selección apoyas y en cuáles países/sedes te gustaría asistir.
5) Revisa y envía tu aplicación
Verifica todos los datos y método de pago. Al enviar, recibes un correo con la confirmación y un número de solicitud.
¿Qué sucede después?
- Desde el 29 de septiembre: si fuiste seleccionado, recibes un correo con tu ventana de compra específica.
- Desde el 1 de octubre: puedes entrar y comprar en el horario asignado. Si no fuiste seleccionado, tendrás más oportunidades: o Early Ticket Draw: fines de octubre (compras en noviembre). o Random Selection Draw: tras el sorteo de equipos el 5 de diciembre.
Tips útiles
- Se flexible con sedes y partidos para aumentar tus chances.
- Considera el rango de precios: inicia en 60 USD y sube según demanda, sede y fase.
- Llega preparado: cuenta activa, correo verificado y tarjeta Visa lista antes de entrar a la fila.
Diferencia de precios: Qatar 2022 vs. Estados Unidos–México–Canadá 2026
- Qatar 2022: boletos desde 69 USD hasta 1 607 USD para la final.
- Mundial 2026: arranca en 60 USD para fases de grupo, pero puede escalar hasta 6,730 USD en la final, debido al modelo de precios dinámicos.
- Diferencia considerable: en el peor caso, la final en 2026 representa un aumento de casi 5,123 USD respecto a Qatar 2022.