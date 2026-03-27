Mundial 2026: Decomisan en Tepito mercancía apócrifa de la Copa del Mundo
Autoridades Federales decomisaron al menos 25 toneladas de mercancía apócrifa del Mundial 2026 que asciende a un monto de más de 15 millones de pesos en una bodega ubicada en el Barrio Bravo de Tepito, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Integrantes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría Marina y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entraron al número 46 de la calle Aztecas para llevarse los productos pirata, con los cuales se intentaba suplantar a marcas de prestigio como Nike y Adidas.
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Los dueños de la mercancía no pudieron acreditar permisos para desarrollar los productos, por lo que procedió el decomiso.
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, director del IMPI, fueron al menos 19 establecimientos dentro de la bodega los que fueron revisados.
"Encontramos piezas de distintas marcas Adidas, Umbro, Nike, entre otras y el objetivo es asegurar los productos piratas que afectan a la economía nacional'', dijo.
"Vamos a proceder a realizar hacer el aseguramiento de forma masiva, pues esto afecta a los empresarios mexicanos que pagan impuestos y por supuesto nosotros vamos a cumplir con las asignaciones qué tenemos", explicó.
Tener mercancía apócrifa se considera una falta administrativa, por lo que autoridades no detuvieron a ninguna persona en el operativo.
Autoridades no han detallado el número de prendas y mercancía que lograron asegurar este jueves.
Este marzo, una comitiva de la FIFA viajó a México para revisar detalles sobre los operativos que se llevarán a cabo durante el Mundial de Futbol 2026.
México será sede de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia, esta vez junto a Estados Unidos y Canadá.