Mundial 2026: Decomisan en Tepito mercancía apócrifa de la Copa del Mundo

Les comparto que el @IMPI_Mexico está llevando a cabo en este momento un importante operativo como parte de la estrategia "Operación Limpieza" y en el marco del Mundial de Fútbol, en la calle de Aztecas en el corazón de Tepito.

Estamos asegurando mercancía apócrifa, infractora… pic.twitter.com/FGX3BzbI1Y