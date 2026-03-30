Mundial 2026: El Congo es la plantilla más cara entre las seleccionadas del repechaje en México
El camino hacia la Copa del Mundo 2025 vive sus horas más críticas en tierras mexicanas.
Con el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey como epicentros del repechaje, todos los reflectores están apuntados hacia las selecciones que buscan su pase al mundial.
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Una de ellas es la selección de la República Democrática del Congo, la cual, con un valor de mercado total de 175.73 millones de dólares según información de TransferMarkt, triplica el valor de sus perseguidores más cercanos y multiplica por ocho el de rivales como Bolivia o Irak.
Esta hegemonía económica de los Leopardos responde a la captación de talento en las principales ligas europeas.
A diferencia de ediciones anteriores, el equipo dirigido por Sébastien Desabre cuenta con una plantilla compuesta en un 100% por jugadores que militan en el extranjero, con una presencia masiva en la Premier League inglesa y la Ligue 1 francesa.
Los pilares de los 30 millones, Yoane Wissa y Noah Sadiki
El valor de la plantilla del Congo se concentra en individualidades que compiten en la élite absoluta. Y en el top de la lista se encuentran dos figuras estimadas en 30 millones de euros cada una, Yoane Wissa y el joven prodigio Noah Sadiki.
Yoane Wissa representa un salto de calidad para el ataque congoleño.
En septiembre de 2025, el delantero protagonizó uno de los movimientos más comentados del mercado británico al ser traspasado del Brentford al Newcastle United por una cifra de 55 millones de libras, unos 72 millones de dólares.
Wissa llegó a las Urracas con la responsabilidad de heredar el dorsal número 9 tras la salida de Alexander Isak al Liverpool, consolidándose como un goleador probado en la liga más exigente del mundo tras anotar 19 tantos en la temporada anterior.
Por otro lado, Noah Sadiki personifica el futuro. A sus 21 años, el mediocentro del Sunderland AFC se ha convertido en el objeto de deseo de los gigantes de la Premier League.
Tras un traspaso de 17,5 millones de libras desde el futbol belga, Sadiki ha dominado el centro del campo en Inglaterra, atrayendo el interés formal del Manchester United, que lo ve como un complemento o el sucesor ideal de Casemiro.
Algunos informes de inicios de 2026 sugieren que el valor real de mercado para una futura transferencia de Sadiki ya ronda los 50 millones de libras, aunque para efectos oficiales se mantiene en los 30 millones de euros.
Aaron Wan-Bissaka es otro jugador del que tenemos que hablar. El lateral derecho del West Ham United, valorado en 25 millones de dólares, tomó la decisión histórica de renunciar a la selección de Inglaterra para representar al Congo en septiembre de 2025.
Wan-Bissaka llegó al equipo nacional tras ser nombrado Hammer of the Year en el West Ham, donde lideró las estadísticas de intercepciones y entradas en la Premier League durante la temporada 2024-2025 .
Su integración, aprobada por la FIFA apenas unos meses antes del repechaje, transformó el perfil defensivo de los Leopardos.
Con un contrato vigente hasta 2031 en Londres y una experiencia acumulada en finales de la FA Cup y competiciones europeas con el Manchester United, Wan-Bissaka es un activo que por sí solo iguala el valor de plantillas completas de otros continentes que disputan el repechaje.
La superioridad de la República Democrática del Congo se hace más evidente al analizar el mercado de sus competidores directos en las sedes mexicanas. El duelo final en Guadalajara contra Jamaica enfrenta a los dos equipos más valiosos, pero la distancia sigue siendo sideral.
Mientras que el Congo presume de una columna vertebral con jugadores en el Newcastle, West Ham y Lille, Jamaica, cuyo valor según TransferMarkt es de 53.83 millones de euros (unos 61 millones de dólares) depende en gran medida de Leon Bailey, estrella del Aston Villa valorada en 18 millones de dólares. Detrás de Bailey, el talento jamaicano se diluye principalmente en la Championship —la segunda división inglesa—, con figuras como Ephron Mason-Clark (10 mill.€) .
El contraste es aún más dramático con las selecciones que compiten en Monterrey.
Bolivia presenta un valor de 21 millones de dólares, donde más de una cuarta parte de su tasación total recae en un solo jugador: Miguelito, del Santos de Brasil, valorado en 5 millones. Por su parte, Irak, a pesar de su disciplina táctica, apenas alcanza los 21 millones de dólares, con Ali Al-Hamadi como su referente de mayor precio, con 2 millones.
El crecimiento de la valoración congoleña no se ha detenido. Durante el último año, varios integrantes de los Leopardos han protagonizado traspasos que han inyectado prestigio y valor a la selección, como Ngal'ayel Mukau, Simon Banza, Chancel Mbemba y Matthieu Epolo.
¿Por qué la plantilla del Congo presenta un valor competitivo notable si su liga doméstica no figura entre las más potentes? Parte de la explicación se encuentra en una política sostenida de reclutamiento de la diáspora.
Una proporción significativa del plantel actual nació o se formó en academias de alto nivel en Europa, con una presencia especialmente marcada de jugadores desarrollados en Francia y Bélgica.
Esta formación en infraestructuras de primer nivel garantiza que el valor de mercado de los jugadores sea europeo. Al elegir representar a la RDC, estos futbolistas trasladan su cotización de ligas como la Premier o la Ligue 1 al contexto del repechaje en México.
El desafío deportivo tras 52 años de espera
A pesar de los 153 millones de euros en valor de plantilla, la República Democrática del Congo enfrenta una presión histórica en México. Los Leopardos buscan clasificar a su primer Mundial bajo su denominación actual; su única participación previa fue en Alemania 1974 como Zaire.
La estabilidad técnica proporcionada por Sébastien Desabre ha sido clave para amalgamar este talento millonario. Bajo su mando, el equipo logró eliminar a potencias como Nigeria en las rondas previas de la Copa Africana.