Mundial 2026: Federación de España visita Guadalajara de cara al juego ante Uruguay
El presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Rafael Louzán Abal, realizó una visita oficial a Guadalajara con el objetivo de avanzar en la planificación logística de cara a la participación de la Selección de España en la Copa del Mundo de 2026. Durante su estancia, sostuvo una reunión clave con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, con quien afinó detalles para la estancia del combinado europeo en territorio mexicano.
El encuentro forma parte de los preparativos rumbo al partido que enfrentará a España con Uruguay en la fase de grupos del torneo, programado para el 26 de junio en la capital jalisciense. Este duelo ha sido catalogado como uno de los más atractivos de la primera ronda, al reunir a dos selecciones campeonas del mundo en una de las sedes principales del certamen.
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Durante la reunión, ambas partes abordaron aspectos logísticos clave como movilidad, hospedaje, seguridad y operación en torno al equipo español. El gobernador Lemus destacó que se brindarán todas las facilidades necesarias para garantizar una estancia cómoda para la delegación, al tiempo que subrayó que el evento representará “una gran fiesta” para la entidad y sus visitantes.
Por su parte, Louzán agradeció la hospitalidad recibida en Jalisco y resaltó los lazos históricos entre México y España, asegurando que su selección se sentirá “como en casa” durante su participación en el Mundial. Además, reconoció el esfuerzo de las autoridades locales en la preparación de la ciudad para albergar un evento de esta magnitud.
Como parte de su agenda, el dirigente español también realizó un recorrido por el Estadio Guadalajara, donde se disputará el encuentro —el inmueble del Club Deportivo Guadalajara— para conocer de primera mano las condiciones de la sede. Asimismo, la comitiva de la RFEF sostuvo encuentros con autoridades municipales y organizadores locales para revisar la infraestructura y la operatividad del evento.
La visita de Louzán refuerza la coordinación internacional de cara al Mundial 2026, en el que Guadalajara será una de las ciudades anfitrionas. Con iniciativas como eventos culturales y mejoras en transporte e infraestructura, el gobierno estatal busca consolidar una experiencia integral para aficionados y selecciones, en un torneo que promete convertir a la ciudad en uno de los epicentros del futbol mundial.