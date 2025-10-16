Boletos del Mundial 2026: se venden más de un millón, pero los precios generan debate
La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó y el entusiasmo inicial se ve reflejado en una cifra récord: más de un millón de boletos vendidos en la preventa exclusiva para clientes Visa. Sin embargo, el precio de las entradas —particularmente para el partido inaugural en el Estadio Azteca— ha puesto en duda el discurso de inclusión del torneo.
Lejos de ser accesible, el evento más grande en la historia del futbol parece perfilarse como un lujo reservado para quienes pueden pagar, excluyendo a una gran parte de la afición local y ha generado debate sobre la accesibilidad económica del torneo más grande de la historia.
Aficionados de 212 países y territorios participaron en la preventa, con una demanda liderada por los países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.
“Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. La respuesta del público ha sido increíble”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Inauguración en el Azteca: boletos de hasta 1,825 dólares
El partido inaugural, que se celebrará en el icónico Estadio Azteca, marcó un punto de referencia en términos de precios. Los boletos se ofrecieron en cuatro categorías:
- Categoría 1: $1,825 USD (33,500 pesos, según el tipo de cambio)
- Categoría 2: $1,290 USD (23,700 pesos)
- Categoría 3: $745 USD (13,700 pesos)
- Categoría 4: $370 USD (6,800 pesos)
Aunque los precios para la CAT4 —la más accesible— son significativamente más bajos, aún representan un costo elevado para muchos aficionados locales, si se considera el ingreso promedio en México. Para ponerlo en contexto: el boleto más económico equivale a casi tres semanas de salario mínimo neto en el país (8,364 pesos).
Además, estos precios no incluyen gastos asociados como transporte, hospedaje ni alimentación, lo que vuelve la experiencia completa difícil de costear para amplios sectores de la población.
Seguir a México en el Mundial: más de $70 mil pesos
Para los aficionados que deseen seguir a la Selección Mexicana en su camino mundialista, el gasto puede ser considerable. La idea es que el equipo dirigido por Javier Aguirre finalice en primer lugar de grupo y juegue cinco partidos (cuatro en el Estadio Azteca y uno en Guadalajara), los costos estimados por categoría son:
- Categoría 1: $3,835 USD (Aproximadamente $71,000 MXN)
- Categoría 4: $830 USD (Aproximadamente $15,400 MXN)
La FIFA ha promovido al Mundial 2026 como el más inclusivo y accesible de la historia. No obstante, los precios observados hasta ahora, al menos en la fase de preventa, parecen más alineados con el mercado internacional que con las economías locales.
Aún así, los aficionados no han dejado pasar la oportunidad: más de un millón de boletos ya fueron vendidos, muchos de ellos por fanáticos que apuestan a vivir una experiencia única sin importar el costo.
Nueva oportunidad: 27 de octubre
Los fanáticos que no consiguieron boletos en la preventa podrán intentarlo nuevamente en la próxima fase de ventas, que arranca el 27 de octubre con un sorteo anticipado. Allí estarán disponibles entradas individuales para los 104 partidos, además de abonos por estadio y por equipo.
También ya se encuentra activa la plataforma oficial de intercambio de boletos en FIFA.com/tickets, diseñada para evitar la reventa ilegal y ofrecer una alternativa segura para quienes deseen revender o comprar entradas de forma legal.
El Mundial 2026 promete batir récords: será el primero con 48 selecciones, tres países anfitriones y una estructura de 104 partidos. Pero si bien el futbol se ha globalizado, los precios podrían convertirse en una barrera de entrada para millones de fanáticos que sueñan con vivirlo en carne propia.
El reto de la FIFA y los organizadores será demostrar que la promesa de un torneo inclusivo no queda sólo en las palabras, sino también se refleja en el acceso económico al espectáculo más esperado del planeta.