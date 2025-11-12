Mundial 2026: ¿Memo Ochoa regresa a la Selección Mexicana? el portero estuvo en el CAR con el Tri
El guardameta mexicano Guillermo Ochoa, quien actualmente juega en el AEL Limassol de Chipre, visitó a la Selección Mexicana que se encuentra concentrada en el Centro de Alto Rendimiento para los partidos amistosos de Fecha FIFA ante Uruguay y Paraguay. Aunque no fue convocado por el técnico Javier Aguirre, el portero aprovechó su visita a México para grabar comerciales vinculados al Tricolor, lo que desató rumores en redes sociales de una futura convocatoria para el Mundial 2026.
Fue el propio Ochoa quien compartió imágenes de su estancia en el CAR en sus redes sociales, siendo una foto con Ángel Malagón, portero del América y hasta ahora titular del Tri y que se perfila para ser el guardameta en el próximo Mundial, una de las que más generó comentarios. “Solo buenas vibras”, publicó Memo Ochoa en sus redes.
Te puede interesar: Javier Aguirre, nominado por la FIFA como Mejor Director Técnico del Año
En su visita, Ochoa portó la camiseta de la Selección para las grabaciones de sus compromisos comerciales junto a jugadores convocados al Tri para esta Fecha FIFA.
Javier Aguirre mencionó en sus últimas conferencias de prensa, que aún se encuentra observando jugadores y la titularidad en la portería del Tri aún se encuentra abierta. Si Ochoa llega a ser convocado para el Mundial, llegaría a seis participaciones en Copas del Mundo.
México enfrentará a Uruguay y Paraguay, para así cerrar su actividad del año. Estos juegos servirán para que ‘El Vasco’ Aguirre observe a los jugadores de cara a la Copa del Mundo del próximo año.