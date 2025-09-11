Mundial 2026: presentan más de 1.5 millones de solicitudes para sorteo de boletos en 24 horas
En tan solo 24 horas de iniciado el plazo de inscripción para el sorteo de preventa de Visa del Mundial 2026, la FIFA ha recibido una impresionante cantidad de solicitudes de todo el mundo, con más de 1.5 millones de aficionados de 210 países inscritos.
La mayor demanda hasta el momento ha provenido de aficionados de Estados Unidos, México y Canadá, seguidos de sus homólogos de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.
Te puede interesar: Mundial 2026: Cómo entrar al sorteo para comprar boletos de la Copa del Mundo
“La gran cantidad de inscripciones recibidas demuestra el enorme entusiasmo que ha despertado en todo el mundo la Copa Mundial de la FIFA 26 y hasta qué punto se perfila como un hito en la historia del futbol”, declaró Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26.
El Sorteo de Preventa Visa es la primera fase de la venta de entradas para el torneo y marca la primera oportunidad para que los aficionados participen en la mejor Copa Mundial de la FIFA hasta la fecha. Participar en el Sorteo de Preventa Visa durante el período de inscripción no afectará sus posibilidades de éxito, y quienes aún no hayan presentado su solicitud pueden hacerlo en cualquier momento antes de las 11:00 horas tiempo del Este (09:00 horas, tiempo del centro de México) del 19 de septiembre. Tras un proceso de selección aleatorio, los seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre y se les indicará la fecha y hora para comprar entradas (sujeto a disponibilidad), con plazos a partir del 1 de octubre.
Los aficionados podrán conseguir entradas para la fase de grupos desde tan solo 60 USD al inicio de la venta. Las entradas para los 104 partidos estarán disponibles al inicio de la venta, junto con entradas específicas para cada sede y para cada equipo.
Con información de FIFA