Mundial de Futbol 2026: Portugal se refugia en el lujoso Mayakoba antes del amistoso en el Estadio Azteca
Privacidad absoluta, minimizar traslados y tener tranquilidad fueron los principales requisitos de la Selección de Portugal para concentrarse previo al partido de México el 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México.
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Desde la Riviera Maya, David López, director general de El Camaleón en Mayakoba platica sobre la joya turística en la que se hospeda la selección portuguesa y lo hará su similar de Uruguay como parte de su preparación a la Copa del Mundo 2026.
“Portugal y Uruguay eligieron este lugar por la privacidad total, el lujo y la comodidad. Todo está integrado en un mismo complejo: hotel, entrenamiento y recuperación. Es tranquilo, seguro y rodeado de selva y mar, ideal para concentrarse sin distracciones”.
“El alojamiento y canchas integradas en el mismo complejo, módulos independientes, buen gimnasio y zonas de recuperación. Querían minimizar traslados y tener tranquilidad”, explica López vía telefónica desde la Riviera Maya.
Los combinados solicitaron un plan de alimentación específico y el recinto trabaja de la mano con sus nutricionistas para ofrecer menús personalizados, adaptados a cada jugador, con control calórico y opciones saludables de alta calidad.
Cancha de futbol profesional, gimnasio equipado, zonas de fisioterapia y recuperación, salas para reuniones tácticas, piscinas y acceso a playa privada son las instalaciones y las áreas disponibles para jugadores y staff técnico.
La cancha de futbol de El Camaleón es de césped natural en excelentes condiciones y con medidas oficiales internacionales que cumplen con los requisitos técnicos de la FIFA para entrenamientos y preparaciones de selecciones nacionales.
“El Camaleón combina infraestructura deportiva de alto nivel con un entorno natural único de selva, canales y playa. Todo está en un solo lugar, con lujo y sostenibilidad, algo difícil de encontrar en otros sitios”, comparte el directivo.
“Están muy satisfechos (los jugadores portugueses). Han destacado la calidad de las instalaciones, la privacidad del complejo y que el lugar supera sus expectativas para entrenar y descansar”.
Portugal arribó esta semana para prepararse previo al duelo amistoso contra México en la reapertura del Estadio Ciudad de México el próximo fin de semana.