El 2026: un Mundial sin Grupo de la Muerte
En 1970, durante la primera Copa del Mundo celebrada en México, el Grupo 3 —Brasil, Inglaterra, la entonces Checoslovaquia y Rumania— acaparó la atención como la esfera más competitiva de la primera fase. En 1986, en la segunda ocasión de México como anfitrión, Alemania Federal, Uruguay, Dinamarca y Escocia se jugaron mucho desde el primer rodar del balón. Y ahora, cuando el país se prepara para su tercera inauguración en casa, la idea de un Grupo de la Muerte en la primera fase ha desaparecido.
La primera Copa del Mundo con 48 selecciones nacionales sin duda representa una feliz inclusión al global certamen, pero en lo deportivo ha dejado una huella visible y considerable: de los imperdibles cinco partidos de la fase inicial ninguno de ellos es del mismo grupo.
Los Grupos de la Muerte (1970–2022)
1970 — Grupo 3: Brasil, Inglaterra, Checoslovaquia, Rumania
1974 — Grupo 2: Yugoslavia, Brasil, Escocia, Zaire
1978 — Grupo 1: Italia, Argentina, Francia, Hungría
1982 — Grupo 3: Brasil, URSS, Escocia, Nueva Zelanda
1986 — Grupo E: Alemania Federal, Uruguay, Dinamarca, Escocia
1990 — Grupo F: Inglaterra, Países Bajos, Irlanda, Egipto
1994 — Grupo E: Italia, Irlanda, México, Noruega
1998 — Grupo H: Argentina, Croacia, Jamaica, Japón
2002 — Grupo F: Argentina, Inglaterra, Suecia, Nigeria
2006 — Grupo C: Argentina, Países Bajos, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro
2010 — Grupo G: Brasil, Portugal, Costa de Marfil, Corea del Norte
2014 — Grupo D: Uruguay, Italia, Inglaterra, Costa Rica
2018 — Grupo F: Alemania, México, Suecia, Corea del Sur
2022 — Grupo E: España, Alemania, Japón, Costa Rica
Te recomendamos: El repechaje europeo, posible trampa mortal para México
Cinco partidos destacan en primera ronda
España vs. Uruguay, Brasil vs. Marruecos, Portugal vs. Colombia, Francia vs. Noruega e Inglaterra vs. Croacia destacan tras la interminable y por momentos soporífera ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en la cual la FIFA se rindió ante Donald Trump al crear y entregar al mandatario estadounidense el primer Trofeo FIFA por la paz. Al final, sin Grupo de la Muerte al menos hay encuentros con etiqueta de imperdibles.
España vs. Uruguay
El estilo de sus entrenadores invita a soñar. Luis de la Fuente, en la favorita España, y Marcelo Bielsa, un artesanal humanista del juego, con una Uruguay menos rocosa a lo tradicional, dan licencia a lanzar una temeraria previsión: este duelo apunta a ser uno de los partidos más entretenidos de la Copa del Mundo.
España es una de las selecciones favoritas, junto al vigente campeón Argentina. Posee un equipo poderoso y completo, en donde la fortaleza es sin duda el bloque, pero tiene un hombre, Lamine Yamal, quien quizá no el más importante, pero sí el más mediático y al cual el mundo desea observar en el máximo escaparate.
A quién seguir en este duelo:
Además del ya mencionado Lamine Yamal, talentoso y eléctrico futbolista, pero con una cabeza algo dispersa, España llega con Pedri, el verdadero crack del equipo. Es el hombre de la brújula y la inteligencia estratégica. El futbol de La Roja pasa por sus dúctiles pies.
En Uruguay el peso del equipo está en Federico Valverde, un escudo con corazón de león, polifuncional, inteligente y de carácter. Es un futbolista con el aura deseada por cualquier entrenador y a los cuales hombres como Bielsa vuelve indispensables. Darwin Núñez llega como la esperanza para tomar la estafeta del gol dejada por Diego Forlán y Luis Suárez.
Brasil vs. Marruecos
La verdeamarelha busca recuperar el respeto de gigante deportivo. El año de 2014 marcó el inicio de una crisis en los otrora autores del jogo bonito. Fue en su Mundial, durante el partido semifinal, cuando Alemania lo destruyó con un desgarrador 7-1. Desde entonces las lágrimas no han secado para la afición del pentacampeón del mundo; dos Copas del Mundo después —Rusia 2018 y Qatar 2022— el resultado ha sido el mismo: eliminados en cuartos de final.
Enfrente está la ya consolidada selección de Marruecos. Convertida en una potencia africana indiscutible, gracias a su millonaria inversión en infraestructura —el centro de alto rendimiento Mohammed VI es de los más modernos del continente—, los Leones del Atlas llegan a Norteamérica 2026 como uno de los once a quienes las potencias esperan evitar, no en vano fueron semifinalistas en la anterior Copa del Mundo.
A quién seguir en este duelo:
Brasil llega con los reflectores sobre Vinicius Jr., sin embargo, el éxito de la selección dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, especialista en potenciar individualidades, pasa por el estelar atacante del Barcelona Raphinha, quizá de los pocos futbolistas de la actualidad hacedores de milagros futbolísticos.
La fortaleza de Marruecos es el conjunto, pero sin duda dos hombres destacan dentro del núcleo. El zaguero del PSG Achraf Hakimi, quien en su momento rehusó jugar para España, es considerado uno de los mejores laterales del mundo. Brahim Díaz, por su parte, es un as bajo la manga por su creatividad y buena definición en momentos clave.
Portugal vs. Colombia
Portugal despide a su futbolista más grande: Cristiano Ronaldo, quien a sus 40 años cerrará una carrera de diamante en busca del gran título siempre soñado. Lo peligroso de los lusos está en un factor: hoy el letal R7 no es su máxima figura y quizá son el único seleccionado con posibilidades de convertirse en un campeón inédito. Colombia siempre es entrega. Tercer lugar en las demandantes eliminatorias sudamericanas, vuelve con mucha hambre a una Copa del Mundo de la cual estuvieron ausentes hace cuatro años.
A quién seguir en este duelo:
Cuatro décadas de vida y conquistas. Ronaldo, pese a su edad, siempre es un peligro: pícaro, inteligente y demoledor, el astro se rehúsa a apagarse y en la cancha es un peligro real. Bruno Fernándes es su nuevo cómplice. Creativo, clarividente y vertical, es el otro hombre de cuidado de la Seleção das Quinas.
Colombia también llega con un grande, pero a diferencia de Ronaldo, con un peso que se extingue: James Rodríguez. Hoy el peso ofensivo del equipo recae en Luis Díaz. El delantero del Bayern Múnich es una saeta inmisericorde frente al gol y, por supuesto, conectarse con las innegables virtudes de James siempre pronostica peligro.
Francia vs. Noruega
Si Francia tiene un lugar entre los equipos favoritos para ganar la Copa del Mundo, es gracias a su potencia en prácticamente todas las líneas. Poco o prácticamente nada duele a los galos dentro del campo; de hecho podría pensarse en el técnico, Didier Deschamps, como su mayor debilidad. Noruega está lejos de ser favorita para llegar a instancias de poder… por ahora, porque vive el surgimiento de su mejor generación de futbolistas.
A quién seguir en este duelo:
Les Blues llegan con la dupla de atacantes más escalofriante de este torneo. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé combinan explosión, gol, talento y ferocidad. Mbappé ya fue clave en el título galo en Rusia 2018 y ahora con la suma de Dembélé, actual Balón de Oro de la FIFA, ganan en sacrificio en la presión alta. ¡Cuidado con ellos!
Dos futbolistas aparecen como fundamentales para Noruega. La imperial presencia de Erling Haaland en el área y la creatividad combinada con exquisitez en el pase de Martin Ødegaar son la carta de presentación del siempre incómodo combinado vikingo.
Inglaterra vs. Croacia
De este banquete de los mejores partidos de la primera ronda, quizá este duelo sea el de menos empaque. Inglaterra aparece con esa deuda de un viejo campeón del mundo con la necesidad de volver a figurar en la élite futbolística. Croacia, en cambio, se ha vuelto ya un clásico europeo de la Copa. Con una generación lista para rendir tributo al veterano y ya inolvidable Luka Modric, quien al igual que Cristiano Ronaldo, se retirará el baile más importante también a los 40 años de edad.
A quién seguir en este duelo:
El equipo de la rosa llega con dos liderazgos en su plantilla: Harry Kane, como el veterano de más galones en busca de aprovechar su definición y mando ofensivo para firmar su mejor Copa del Mundo, y Jude Bellingham, quien ya puede tomar su estafeta gracias a su variedad de talentos: organiza, tiene llegada y gol.
Croacia cuenta con el viejo Modric, disminuido físicamente, pero con inteligencia y maestría para abrir espacios por donde solo hay muros, además de Josko Gvardiol, quien es el joven ávido de tomar la responsabilidad y el protagonismo delante de su gran héroe Modric.