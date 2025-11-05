Mundial Sub-17 Femenil: México vs. Países Bajos, capítulo dos para llegar a la final
Para varios entrenadores, enfrentar de nuevo a un rival en el mismo torneo siempre representa un reto táctico mayor. Atrás debe quedar la euforia de un triunfo tan importante como el ocurrido hace un par de semanas frente a Países Bajos, porque el pasado ya nada significa salvo ser una anécdota. México hoy se encuentra de nuevo contra el campeón europeo 2025 en un momento definitorio de ganar o volver a casa; es la semifinal de la Copa del Mundo Sub-17 Femenil.
Marruecos, sede del torneo, ha visto irse ya a varias selecciones, entre ellas a las poderosas Estados Unidos, Francia o Italia, esta última dejada en el camino por el Tricolor con una actuación heroica e inolvidable de la arquera americanista Valentina Murrieta, quien atajó dos penaltis en el tiempo regular y uno más en la tanda definitoria desde el manchón a once pasos de la línea de gol. Países Bajos también consiguió su clasificación desde el manchón del temple, al eliminar a Francia.
"Tuve el mejor día de mi vida y espero que no sea el último. Quiero vivir otro día así... y ganar la final"- Valentina Murrieta / Portera de México
Desde 1891, cuando la International Football Association Board (IFAB) incluyó en el reglamento el tiro penalti como sanción para castigar actitudes antideportivas dentro del área, nadie ha logrado ponerse de acuerdo respecto a si cobrar un penalti requiere más carácter o calidad técnica. El debate creció después de 1970, cuando este organismo introdujo esta forma de definir partidos y ganadores.
Lo innegable es la evidencia: las futbolistas de ambos equipos han demostrado temple de cirujanas y determinación de libertador, y esto es el mayor aderezo del segundo partido de la jornada de este miércoles. La favorita Corea del Norte y la siempre competitiva Brasil abrirán la jornada en la otra semifinal, para muchos un duelo adelantado por el título.
México ha conseguido perfeccionar un sistema basado en el hermetismo para evitar ceder espacios y suma solvencia para llegar con velocidad al área rival. Para ello gusta de poblar la mitad del terreno con dos volantes por delante de su defensa —siempre de cuatro— y tres mediocampistas más arriba. La idea: reforzar la zaga con una jugadora más para la recuperación y otra que asegure la salida limpia desde el fondo.
Esto ya complicó a Países Bajos en el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos, en un triunfo fundamental para México después de su malogrado debut —0-2 frente a Corea del Norte—. Aquel juego se definió con un gol de alarido anotado por Citlalli Reyes, una de las futbolistas más importantes del equipo nacional, con un disparo desde varios metros fuera del área.
“Este será un partido diferente al anterior. Les dije a las jugadoras que mantuvieran la calma y celebraran, ahora estamos entre los cuatro mejores equipos y preparados para enfrentar a un gran rival”, dijo el técnico Miguel Gamero a FIFA.com.
El gol, la urgencia nacional
México aún tiene una tarea pendiente: ser certeras de cara al gol. De las selecciones en la recta final por la corona, el Tricolor es la de menor cuota goleadora: tres goles, dos de ellos de Citlalli Reyes y uno más de su capitana Berenice Ibarra, líder de una zaga calificada por la propia FIFA como “una defensa que ya quedó grabada en la historia”.
Países Bajos, en cambio, parece haber retomado su camino hacia el gol. Después de un emocionante debut —4-3 frente a Camerún—, su ataque fue secado por México y por Corea del Norte. Ya en la etapa decisiva volvieron a anotar frente a EE.UU. (1-1, victoria 7-6 en penaltis) y también contra Francia (2-2, triunfo 7-6 desde los once pasos).
El Tricolor entonces busca alcanzar una nueva oportunidad por el título de la categoría. Ya consiguió un subcampeonato en Uruguay 2018, cuando cayó 2-1 frente a España. Hoy, siete años después, la oportunidad podría volver a presentarse y, a estas alturas, ya no sería una sorpresa.
Claves del partido para México
- Neutralizar a Ranneke Derks. A principios de año fue clave en el título europeo de Países Bajos. La atacante salió del banquillo frente a Francia y, además de revolucionar el juego de su equipo, anotó el gol del empate.
- Transiciones veloces. México ha sabido cruzar sin riesgos el campo desde su defensa hacia el ataque. Debe mantener esa dinámica para no exponerse en la salida, sobre todo ante la presión alta neerlandesa.
- Contundencia. Tres goles en cinco partidos es una cuota baja. Además, dos de ellos han sido en jugadas de pelota detenida. Las atacantes del Tricolor deben ser precisas en el remate, porque México sí crea opciones de gol.
Dónde ver el partido
El juego semifinal entre México y Países Bajos se jugará en el estadio de Rabat a partir de las 13:00 horas. Se podrá seguir en vivo a través de TUDN, FIFA+ y la plataforma VIX.