Mundial Sub-17: México, a convertir el plomo en oro frente a Argentina
La Selección Mexicana Sub-17 afronta un duelo tan peligroso como esperanzador frente a Argentina. Será como volver siglos atrás cuando los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. Así se vislumbra el juego de la mañana de este viernes cuando el hasta hoy débil cuadro mexicano se las vea contra, la también hasta hoy, implacable albiceleste en el inicio de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 en Qatar.
A ojos de lo visto, los dirigidos por Carlos Cariño salen al campo 2 del imponente espacio del Aspire Zone como un pagano frente a un hambriento león en un coliseo. Argentina llega a la instancia de eliminación directa tras avasallar en el Grupo D con un pleno de victorias: 11 goles anotados y únicamente dos recibidos.
México, en cambio, y se debe decir, jugará este partido sin merecerlo y por el único hecho de que hubo otras selecciones peores. Saltar mañana al campo con la posibilidad viva de ser campeón del torneo es una bondad del torneo y no un mérito deportivo. El Tricolor no sobrevivió por mérito propio, sino porque otros resultados lo mantuvieron con vida.
La selección padeció la fase de grupos. Protagonizó dos merecidas derrotas contra Corea del Sur y Suiza y obtuvo un milagroso triunfo intermedio frente a Costa de Marfil, en un partido en el cual fue superado en lo técnico, táctico, físico, pero no en el marcador, gracias a una jugada a balón parado. El saldo: un triunfo, dos derrotas, tres goles a favor y cinco en contra… y clasificó como el peor tercer lugar de la ronda.
Sin embargo, en Argentina también hay un matiz a destacar: siete de los 11 goles del cuadro sudamericano ocurrieron frente a la muy débil Fiji. En partidos de mayor exigencia como fueron Túnez y Bélgica, la albiceleste sí encontró complicaciones; no fueron una salida al parque.
Los protagonistas del futbol son los futbolistas, pero el trabajo en cancha durante los entrenamientos, el análisis del rival, la estrategia, las herramientas y el parado en el campo, así como la elección de los 11 jugadores iniciales son un escudo con el cual los entrenadores deben enviar a sus muchachos al campo, entonces Carlos Cariño estará mañana irremediablemente en el reflector.
El once nacional sigue sin conseguir mostrar fuerza en el mediocampo. Frente a Costa de Marfil, en el segundo juego de esta Copa del Mundo, esa zona de la cancha fue una avenida para los africanos. México fue incapaz de controlar el balón e imponer condiciones como juntarse a tocar la pelota, lograr frenar el ímpetu rival. Ya contra Suiza fue un desastre completo como indica el 1-3 final.
Argentina maneja muy bien los tiempos y mejor los espacios. Tiene en Uriel Ojeda, mediocampista de San Lorenzo, a un líder con visión, personalidad y la varita mágica para dar el pase final. Es un solista en medio del coro conformado por el técnico Diego Placente.
Y es justo la mitad del campo la parte poderosa de este equipo. Cuentan con un poderoso e inamovible escudo como Santiago Spíndola, quien es un minotauro en la recuperación del balón y cuando se trata de bregar con fuerza.
México debe apostar por obstruir la salida del balón albiceleste. Intentar desviar el camino del tránsito argentino, es decir: que la pelota no pase ni por los pies de Ojeda ni, por supuesto, por Thomas De Martis, quien si bien aún no ha sacudido las redes en este torneo, es considerado uno de los diamantes de la siempre prolífica cantera argentina. Él juega para Lanús.
De México poco por decir. Cariño ha dado confianza intermedia a Gael García por apostar más en favor de Iñigo Borgio. Pero el problema del Tricolor no está en los jugadores, sino en el parado y funcionamiento. Mañana debe intentar presionar a mitad del terreno, no esperar al rival y apostar por transiciones directas, veloces, porque si fue incapaz de establecer condiciones de dominio de la pelota contra Costa de Marfil y Suiza, este viernes frente a Argentina se ve como un suicidio intentarlo.
No obstante, todo este panorama adverso desde una vista previa al duelo, aunque parezca paradoja, también es el núcleo de una posible sorpresa, muy mayúscula por cierto, en favor de México. Llegar como víctima no siempre es la peor situación, finalmente del veneno surgen los remedios y para los de Carlos Cariño el momento de convertir el plomo en oro ha llegado.
Dónde ver el partido México vs. Argentina
El encuentro con el cual inician los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar se podrá ver a partir de las 08:45 horas, tiempo de la CDMX, a través de la plataforma VIX.