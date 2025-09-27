Mundial Sub-20 Chile 2025: las estrellas que llegan… y las que se pierden el escaparate
El Mundial Sub-20 arranca en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con 24 selecciones y las listas oficiales ya registradas ante FIFA. Es la cita que catapulta carreras y exhibe a la próxima camada de figuras.
Estrellas que sí van
• España — Iker Bravo, Jon Martín y Adrián Liso encabezan una generación con minutos en primera y foco europeo. Martín es perfilado como uno de los centrales más valiosos del torneo, y Bravo hereda el número 10.
• Estados Unidos — Una base joven con figuras en MLS y Europa. Destacan Benjamín Cremaschi , mediocampista con proyección en Serie A; Diego Kochen, portero seguido de cerca en La Masia; Joshua Wynder, central sólido en Europa; y Niko Tsakiris, cerebro creativo del mediocampo.
• Brasil — Potencia habitual con nómina profunda; el delantero Deivid Washington, ya con experiencia europea, figura como el atacante a seguir.
• México — Entre las joyas aparecen Gilberto Mora, Elías Montiel y César Garza, además de Obed Vargas.
• Marruecos — Algunos juveniles como Yanis Benchaouch y Othmane Maamma (entre otros de la lista oficial) no aceptaron el llamado para priorizar sus clubes, según el técnico Ouahbi.
• Nigeria — Figuras como Clinton Jephta, Ibrahim Hafiz, Emmanuel Chukwu y Precious Benjamin quedaron fuera del 21 final.
El Sub-20 no obliga a los clubes a liberar jugadores, por lo que varias promesas consolidadas en primeras plantillas no participan. Ese vacío abre espacio para irrupciones inesperadas y para que selecciones con base doméstica sorprendan en la fase de eliminación directa.
El Mundial Sub-20 de Chile 2025 ofrece un escaparate con contrastes: estrellas jóvenes como Bravo, Cremaschi, Kochen, Washington o Mora contra ausencias de peso como Yamal, Echeverri o Endrick.
La vitrina juvenil vuelve a marcar tendencia: el que brilla aquí acelera su ascenso, y el que se cae de la lista deja espacio para que un nuevo nombre sorprenda al mundo.