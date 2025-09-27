SI Mexico

Mundial Sub-20 Chile 2025: las estrellas que llegan… y las que se pierden el escaparate

El Mundial Sub-20 Chile 2025 arranca con 24 selecciones y jóvenes promesas listas para brillar del 27 de septiembre al 19 de octubre.Figuras como Iker Bravo, Benjamín Cremaschi y Deivid Washington encabezan el escaparate juvenil.Ausencias clave como Yamal, Echeverri y Endrick marcan contraste en un torneo que impulsa carreras.

Álvaro Piñeirua

Iker Bravo es una de las figuras españolas que competirá en el Mundial Sub 20 de Chile.
Iker Bravo es una de las figuras españolas que competirá en el Mundial Sub 20 de Chile. / Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

El Mundial Sub-20 arranca en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con 24 selecciones y las listas oficiales ya registradas ante FIFA. Es la cita que catapulta carreras y exhibe a la próxima camada de figuras.

Estrellas que sí van

Jon Martín encabeza a una nueva generación de futbolistas valiosos.
Jon Martín encabeza a una nueva generación de futbolistas valiosos. / Masterpress/Getty Images

España — Iker Bravo, Jon Martín y Adrián Liso encabezan una generación con minutos en primera y foco europeo. Martín es perfilado como uno de los centrales más valiosos del torneo, y Bravo hereda el número 10.

Benjamín Cremaschi es una de las promesas de la MLS.
Benjamín Cremaschi es una de las promesas de la MLS. / Jacob Kupferman/Getty Images

Estados Unidos — Una base joven con figuras en MLS y Europa. Destacan Benjamín Cremaschi , mediocampista con proyección en Serie A; Diego Kochen, portero seguido de cerca en La Masia; Joshua Wynder, central sólido en Europa; y Niko Tsakiris, cerebro creativo del mediocampo.

Brasil — Potencia habitual con nómina profunda; el delantero Deivid Washington, ya con experiencia europea, figura como el atacante a seguir.

México — Entre las joyas aparecen Gilberto Mora, Elías Montiel y César Garza, además de Obed Vargas.

Marruecos — Algunos juveniles como Yanis Benchaouch y Othmane Maamma (entre otros de la lista oficial) no aceptaron el llamado para priorizar sus clubes, según el técnico Ouahbi.  

Nigeria — Figuras como Clinton Jephta, Ibrahim Hafiz, Emmanuel Chukwu y Precious Benjamin quedaron fuera del 21 final.  

El Sub-20 no obliga a los clubes a liberar jugadores, por lo que varias promesas consolidadas en primeras plantillas no participan. Ese vacío abre espacio para irrupciones inesperadas y para que selecciones con base doméstica sorprendan en la fase de eliminación directa.

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 ofrece un escaparate con contrastes: estrellas jóvenes como Bravo, Cremaschi, Kochen, Washington o Mora contra ausencias de peso como Yamal, Echeverri o Endrick.

La vitrina juvenil vuelve a marcar tendencia: el que brilla aquí acelera su ascenso, y el que se cae de la lista deja espacio para que un nuevo nombre sorprenda al mundo.

