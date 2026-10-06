Nations League: España se mete a Cuartos de Final y Kane hace historia con Inglaterra

España conservó su paso perfecto y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League tras remontar 2-1 a Croacia en Split, mientras Inglaterra derrotó 3-0 a Chequia en Wembley. Mikel Merino cambió el partido con un doblete para La Roja y Harry Kane celebró una noche histórica con dos goles en su partido 125 con la selección inglesa.

Croacia mostró una versión muy distinta a la que había sufrido una goleada de 7-0 ante Inglaterra tres días antes. El equipo balcánico cedió la posesión, protegió su área y encontró espacios para atacar a velocidad. Unai Simón evitó el primer gol con una gran intervención ante Josip Stanisic, pero no pudo impedir la ventaja local al minuto 17.

Mateo Kovacic inició un contragolpe y encontró a Igor Matanovic dentro del área. Unai Simón detuvo el primer disparo, pero Ivan Perisic apareció para cabecear el rebote y colocar el 1-0. Croacia incluso tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja después de un error de Aymeric Laporte, aunque el guardameta español volvió a imponerse ante Matanovic.

España tuvo el balón durante gran parte del primer tiempo, pero careció de claridad para superar a una defensa croata compacta. Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal encontraron pocos espacios, mientras Dominik Livakovic respondió cuando La Roja logró acercarse a su portería.

Luis de la Fuente modificó el partido en el descanso con la entrada de Mikel Merino por Álex Baena. El cambio produjo resultados al minuto 61. Dani Olmo recuperó un balón dentro del área y se lo entregó al mediocampista del Arsenal, quien definió con un disparo raso y colocado para igualar el encuentro.

Croacia perdió a Perisic al minuto 79, después de que el autor del primer gol recibiera una segunda tarjeta amarilla. España aprovechó la superioridad numérica y completó la remontada al 88, cuando Merino volvió a aparecer dentro del área para firmar su doblete y el 2-1 definitivo.

El triunfo permitió que la selección española llegara a 12 puntos después de cuatro jornadas y asegurara su presencia en los cuartos de final. El vigente campeón del mundo también amplió a 43 partidos su racha sin perder en encuentros oficiales.

Kane guia a Inglaterra al triunfo

En Wembley, Inglaterra necesitó 27 minutos para superar la resistencia de República Checa. Vladimir Coufal intentó cortar un servicio dentro del área, pero envió el balón a su propia portería y concedió el 1-0.

A partir de ese momento apareció Harry Kane. El capitán inglés marcó al minuto 40 y repitió al 57 para completar el 3-0. Con su doblete llegó a 91 goles con Inglaterra, además de alcanzar 125 partidos internacionales e igualar a Peter Shilton como el futbolista con más apariciones en la historia de la selección masculina.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel sumó su tercera victoria consecutiva después de la derrota que sufrió ante España en el comienzo del torneo. Inglaterra alcanzó nueve puntos y se mantuvo en el segundo lugar del grupo, tres unidades detrás de La Roja.

España e Inglaterra cerraron esta ventana internacional con victorias, pero también con dos mensajes diferentes. La Roja confirmó su capacidad para reaccionar incluso en una noche complicada, mientras los ingleses encontraron en Kane al líder que necesitaban para sostener la persecución por el primer lugar.

Resultados

● Inglaterra 3-0 República Checa

● Croacia 1-2 España

Posiciones del Grupo A3

1. España — 12 puntos

2. Inglaterra — 9 puntos

3. Croacia — 3 puntos

4. República Checa — 0 puntos