Netflix adquiere los derechos de transmisión del Mundial 2030 para España

La plataforma de streaming Netflix anunció este martes haber adquirido los derechos de transmisión para España y Andorra del Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Netflix ofrecerá los 104 partidos de la competición y podrá verse un partido gratis en cada jornada, precisó la plataforma en un comunicado.

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Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030™. pic.twitter.com/Gu45LFyu8u — Netflix España (@NetflixES) October 13, 2026

"Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país", añadió Netflix.

La plataforma tiene previsto dar a conocer más adelante los detalles para este acuerdo con una televisión nacional que permita a los españoles ver los encuentros de su selección.

Estos derechos se unen a los que ya tiene Netflix para retransmitir en Estados Unidos y Canadá el Mundial femenino de 2027 y 2031.

La plataforma tiene previsto "ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo" con programas que acompañen esta cobertura y resúmenes diarios los días de partido.

"Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer en Netflix todos los partidos a los aficionados de España y Andorra", afirmó Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix, citada en el comunicado.

España, vigente campeona mundial, será la coanfitriona del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos.

Además, al cumplirse el centenario de la competición habrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

La FIFA todavía no ha dado a conocer las sedes que albergarán los distintos partidos. AFP