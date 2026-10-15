Netflix compra el Mundial 2030 en España pero ¿qué cambia frente a México?

Netflix adquirió los derechos de transmisión de los 104 partidos del Mundial 2030 para España y Andorra, su mayor operación hasta ahora en el futbol masculino de selecciones. Sin embargo, el acuerdo anunciado este martes no permitirá que toda la competencia quede reservada a sus suscriptores porque algunos encuentros deberán estar disponibles gratuitamente.

La operación contempla que al menos un partido por jornada se transmita en abierto, además de todos los encuentros de la selección española, las dos semifinales y la final. Todavía no se ha anunciado qué cadena recibirá ese paquete ni cuánto pagó Netflix por los derechos.

De cualquier modo, el acuerdo representa un cambio frente al Mundial 2026, cuando la cobertura completa en España estuvo a cargo de DAZN y los partidos de la selección nacional se transmitieron por RTVE. También refuerza la presencia de Netflix en los deportes en vivo, un negocio en el que ha firmado contratos con algunas de las principales ligas internacionales.

De la NFL y MLB al Mundial: los derechos deportivos de Netflix

La entrada de Netflix al deporte en vivo ha seguido distintos modelos de contratación, desde partidos individuales hasta acuerdos de programación semanal y torneos completos.

En la NFL, la plataforma comenzó con partidos navideños y amplió su paquete para 2026 a cinco encuentros de temporada regular, incluido el primer partido oficial de la liga en Australia, entre los Rams y los 49ers, el pasado 10 de septiembre.

En las Grandes Ligas, Netflix firmó un acuerdo para el periodo 2026-2028 que incluye un partido de apertura de temporada cada año, el Home Run Derby y un encuentro especial adicional. En 2026 transmitió el Yankees-Giants del 25 de marzo y el partido Field of Dreams entre Phillies y Twins del 13 de agosto.

Su acuerdo más amplio de programación recurrente es con WWE, ya que desde enero de 2025 transmite Raw semanalmente y, en mercados como México, también ofrece SmackDown, NXT y eventos como WrestleMania y Royal Rumble. Según cifras de la propia compañía, los usuarios consumieron 525 millones de horas de contenido de WWE durante 2025.

En el futbol internacional, Netflix ya había adquirido los derechos de los Mundiales femeninos de 2027 y 2031 para Estados Unidos y Canadá. La compra del Mundial masculino de 2030 en España amplía esa relación comercial con la FIFA, aunque sus derechos se limitan a los territorios contratados.

En México, la Copa Oro y la Nations League llegarán solo por Netflix

En abril de 2026, Netflix y Concacaf anunciaron un acuerdo de cuatro años para transmitir exclusivamente en México las ediciones de 2027 y 2029 de la Copa Oro y las Finales de la Nations League.

Se trata de un modelo distinto al del Mundial 2030 en España, donde la compra de derechos exclusivos estará acompañada de transmisiones gratuitas por TV abierta. La diferencia no depende solamente de los contratos, sino también de la regulación audiovisual de cada país.

¿Por qué España garantiza partidos gratuitos?

La Ley General de Comunicación Audiovisual de España contempla un catálogo de acontecimientos de interés general que deben transmitirse en abierto, pues establece mecanismos para garantizar su disponibilidad, incluso cuando sus derechos hayan sido adquiridos por un operador de paga.

En México existe un antecedente regulatorio diferente. En 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones identificó acontecimientos deportivos cuyos derechos no podían ser adquiridos en exclusiva por agentes económicos preponderantes.

El listado incluyó partidos de la selección mexicana varonil, ceremonias de los Juegos Olímpicos de verano, encuentros decisivos del Mundial, desde la inauguración hasta la final, y las finales de la Liga MX.

La diferencia es que España establece mecanismos de acceso gratuito a determinados acontecimientos, mientras que México restringe la adquisición exclusiva de ciertos derechos por parte de empresas dominantes, como Televisa en radiodifusión.

Netflix no está declarado agente económico preponderante en radiodifusión en México, por lo que esa prohibición específica no se extendería automáticamente a la plataforma.

Esta distinción ayuda a explicar por qué Netflix puede anunciar derechos exclusivos de la Copa Oro para México y, al mismo tiempo, reservar partidos gratuitos del Mundial 2030 en España.

Con acuerdos con NFL, MLB, WWE, FIFA y Concacaf, Netflix amplía su presencia en las transmisiones deportivas. Sin embargo, el alcance de sus derechos exclusivos seguirá dependiendo tanto de los contratos como de las reglas de cada mercado.