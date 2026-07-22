El inicio goleador de Christian Ebere con Cruz Azul recuerda a las figuras africanas de la Liga MX

¡Qué afinada anduvo La Máquina en este JUGADÓN! 😤



Aquí les dejo el segundo tanto del @CruzAzul en la noche. Golazo colectivo finalizado por Ebere. 🚂💙#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #CAZPUE | #AP26pic.twitter.com/52rzjXfZpH