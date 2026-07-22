El inicio goleador de Christian Ebere con Cruz Azul recuerda a las figuras africanas de la Liga MX
El Apertura 2026 empezó de la mejor manera para el nigeriano Christian Ebere, futbolista del Cruz Azul, quien fue parte importante para las dos victorias de su equipo en las primeras dos jornadas del torneo, la más reciente ante el Puebla, dando continuidad a su cierre de campaña pasada.
El africano marcó en tres ocasiones en la Liguilla del Clausura 2026, en donde Cruz Azul conquistó el campeonato; ahora dentro de las primeras dos jornadas del recién Iniciado Apertura 2026 suma ya una titularidad y un gol más, el que le dio la victoria a los cementeros sobre el Puebla en la jornada 2.
La cuota goleadora de Ebere con La Máquina es bastante buena, sobre todo en los partidos más recientes, sumando 4 goles en sus últimos partidos y 5 desde su llegada al Cruz Azul; el delantero ya tiene además un título de liga en su palmarés, por lo que comienza a ser uno de los futbolistas africanos más llamativos que ha tenido la Liga MX.
Los mejores goleadores africanos en México
Christian Ebere hace que recordemos a otras estrellas africanas que deleitaron a la Liga MX con su capacidad goleadora, como lo fueron Francois Oman Biyik, Kalusha Bwalya o Isaac Ayipei en los años 90, o el más reciente de todos, Djaniny Tavares.
Aunque nunca conquistaron el título, ni de liga ni de goleo, Biyik y Kalusha se convirtieron en figuras importantes del Club América y la Liga MX. En el caso de Bwalya, el nacido en Zambia anotó 25 goles en su paso por el futbol mexicano, jugando hasta 108 partidos en los cuatro años que estuvo en el país, enrolándose en las filas del América, Necaxa y León.
Biyik, su compañero en las Águilas, es el máximo goleador africano que ha tenido la liga mexicana; con pasos por América y Puebla, el camerunés anotó 54 goles en 108 partidos distribuidos en los cinco años en los que estuvo en el país.
En esa década también destacó el ghanés Isaac Ayipei, quien jugando para Tecos, León y Veracruz anotó 41 goles en 133 partidos, siendo el africano más activo en la historia de la Liga MX. Durante sus seis años de estancia su mejor desempeño lo encontró con La Fiera, marcando 35 dianas en las tres temporadas que estuvo con los escarlatas.
Los campeones
Aunque con menor participación, otros cuatro futbolistas africanos se coronaron campeones en la Liga MX, con la excepción de uno, Djaniny Tavares, que no solo conquistó un campeonato, sino que es el único de dicho continente que se proclamó campeón de goleo.
Tavares es tal vez el futbolista africano más exitoso que ha tenido el futbol mexicano, conquistando dos títulos de liga, una copa, un campeón de campeones, y una bota de oro en la Liga MX. Pasando cuatro años en el Santos Laguna de 2014 a 2018, el caboverdiano se hizo con el Clausura 2015 y 2018, además de la Copa México en 2014 y el Campeón de Campeones en 2015.
El título de goleo lo consiguió en el Clausura 2018 con 14 anotaciones; en total, Tavares marcó 42 goles en 129 partidos. A Djaniny se le suman Alain NKong, Ike Uche y el propio Christian Ebere como los cuatro futbolistas que ganaron una liga en el futbol mexicano.
Nkong, nacido en Camerún, conquistó la liga con el Atlante en el Apertura 2007, aunque aportó apenas cuatro goles en el año que estuvo con el club. En 2009 regresó a México para jugar con los Indios de Cd. Juárez, pero solo anotó un gol más.
Otro con poca actividad fue Ike Uche, que llegó como refuerzo estrella a los Tigres después de su paso por el Villareal. El nigeriano quedó a deber en el futbol mexicano y jugó apenas un partido con los universitarios en la Concachampions, en donde anotó un gol; a pesar de ello se coronó en el Apertura 2015.
El más reciente es Ebere, que recién conquistó el Clausura 2026 con el Cruz Azul, esperando que su figura en la Liga MX se asemeje más a la de Djaniny, Ayipei, Biyik o Kalusha en el futuro cercano.