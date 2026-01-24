No es invencible: El Bayern Múnich suma su primera derrota en la Bundesliga
Ya no es imparable: el Bayern Múnich registró su primera derrota de la temporada en la Bundesliga al perder 2-1 en su estadio ante el Augsburgo, este sábado en un derbi bávaro en la 19ª jornada del campeonato alemán.
Nada hacía pensar en ese desenlace cuando el defensa japonés Hiroki Ito adelantó a los muniqueses en el minuto 23, elevándose para rematar de cabeza un saque de esquina lanzado por el francés Michael Olise, pero en la recta final del choque los visitantes sorprendieron dando la vuelta al marcador, con los tantos sucesivos del brasileño Arthur Chaves (75') y del francés Han-Noah Massengo (81').
En el descuento final, el Bayern rozó el empate con un disparo al larguero de Olise.
El colombiano Luis Díaz también tuvo una buena ocasión para marcar avanzada la primera mitad, pero su falta de efectividad en esta ocasión, al igual que la del inglés Harry Kane, permitió al Augsburgo, que sube al decimotercer lugar y toma oxígeno en la lucha por la permanencia, llegar con vida a la segunda mitad.
El Bayern se queda con 50 puntos y ahora el Borussia Dortmund (2º, 39), que juega en el último turno del sábado en el campo del Unión Berlín (9º), tiene la oportunidad de salpimentar un poco la lucha por el título acercándose a 8 unidades del hasta ahora líder intocable.
La derrota de este sábado es el primer frenazo en seco para el Bayern en su campeonato doméstico esta temporada, donde hasta ahora circulaba a ritmo de paseo triunfal (16 triunfos y 2 empates en las anteriores jornadas).
El revés llega justo antes de la conclusión de la fase de liguilla de la Champions, donde el Bayern Múnich jugará en Eindhoven, aunque con la tranquilidad de haber garantizado ya su pase a octavos de la competición suprema del futbol europeo.
En cualquier caso, la enorme ventaja conseguida por el vigente campeón no hace pensar todavía que su hegemonía sea cuestionada, pero este resultado evitará en cualquier caso que el Bayern pueda acabar la temporada liguera invicto, algo que en Alemania solo logró el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (90 puntos, con 28 victorias y 6 empates), en la temporada 2023-2024.
Hoffenheim, fuerte en el podio
El Hoffenheim (3º, 36 puntos), que tiene un partido disputado menos que el Bayern, se impuso 3-1 en el campo del Eintracht Fráncfort (7º, 27) después de haber comenzado perdiendo, mientras que el RB Leipzig (4º, 35) venció 3-0 al colista Heidenheim con sus tres tantos en la segunda mitad.
El Bayer Leverkusen (6º, 32) sacó también adelante (1-0) su partido ante el Werder Bremen (15º, 18), con el primer tanto en la Bundesliga del veterano jugador español Lucas Vázquez.
AFP