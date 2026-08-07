“No tuvimos preparación”: Solari critica la Leagues Cup tras derrota de Pumas
Volvieron a aparecer las críticas contra la Leagues Cup y su formato, el cual favorece a los equipos estadounidenses sobre los mexicanos en el tema de la localía. Ahora fue Esteban Solari quien señaló que el descanso y la logística fueron factores determinantes en la derrota del equipo universitario por 0-3 ante Charlotte en su debut.
“Desde que nos fuimos hace una semana a jugar en Juárez y todavía no volvimos a casa, no tuvimos tiempo de hacer un entrenamiento propiamente, digamos de preparación”.
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Lo anterior fue expresado durante la conferencia de prensa que ofreció previo al duelo de la Fecha 2 ante Cincinnati. Dicho encuentro se celebrará este viernes 7 de agosto a las 18:00 horas.
El itinerario sin descanso y la autocrítica del DT
Cabe recordar que este será el cuarto partido consecutivo que el conjunto universitario juegue fuera de casa. Y es que, desde su debut en la Liga MX el 18 de julio, no ha vuelto a disputar un encuentro en el Estadio Olímpico Universitario. Desde ese entonces le tocó visitar a Toluca en el torneo local, sacando un triunfo por 1-2; luego repitió la hazaña goleando 1-5 a Bravos de Juárez como visitante, para posteriormente viajar a Estados Unidos a afrontar la Leagues Cup, estrenándose con el tropiezo ante Charlotte.
“Ahora vamos a enfrentar otro partido con el desafío de hacerlo de mejor manera que el anterior, de seguir creciendo y tratar de ajustar los errores para minimizarlos y que el equipo se vea de mejor manera en este partido”, señaló el técnico.
A pesar del factor del calendario y las sedes, el estratega también fue autocrítico. Aceptó que la goleada en contra fue un reflejo de que las cosas no salieron como lo tenían previsto en el planteamiento.
“Tenemos que competir mucho mejor de lo que lo hicimos. Estos días lo que pudimos hacer es una autocrítica de las cosas que no nos salieron como pensábamos. Entender también rápidamente que nos enfrentamos a rivales que de local se hacen muy fuertes, con un fútbol muy dinámico. Este tipo de partidos requieren minimizar los errores”, dijo.
Señaló que su propuesta se ha caracterizado por ser ofensiva. Por ello, indicó que deberá reflexionar hasta qué punto debe arriesgar para encontrar estabilidad en el campo.
“Yo soy más de goles que de posesiones. Sí, tomamos riesgos. Inclusive cuando vamos perdiendo seguimos tomando riesgos, y cuando vamos ganando también seguimos tomando riesgos. Por ahí eso es también empezar a encontrar ese equilibrio”.
Sin margen de error ante los clubes de la MLS
Durante la misma conferencia, el defensor brasileño de la UNAM, Nathan Silva, señaló que el equipo es consciente de que deberán salir a ganar en las próximas dos jornadas. Y es que solo los cuatro equipos mexicanos que más puntos sumen en la fase de liga avanzarán a la siguiente ronda. Esto implica que otra derrota, e incluso un empate, ante Cincinnati o Columbus Crew en las últimas fechas los dejaría prácticamente al borde de la eliminación.
“Este margen de error que ha pasado en el primer partido, nosotros no podemos cometerlo para este partido de mañana. Entonces, el grupo está muy enfocado en lo que quiere”, declaró el zaguero.
Finalmente, Solari señaló que su cargo como entrenador de Pumas conlleva una eterna presión sin importar el momento. Aun así, expresó que, a su parecer, pase lo que pase en este torneo, el compromiso del proyecto se mantendrá intacto.
“La presión es la que nos ponemos todos los días de dar el máximo, de ser un equipo profesional que tiene una idea clara de juego. La idea no cambia. Yo creo que un resultado, dos, tres, cuatro, no cambian la ruta”, concluyó.