Nottingham Forest gana al fin en la Premier League, casi tres meses después

El equipo revelación de la temporada pasada, el Forest, ocupa la penúltima posición en la tabla con 9 puntos.

Los jugadores del Forest aplauden a su afición tras el partido de la Premier League ante el Leeds United
Los jugadores del Forest aplauden a su afición tras el partido de la Premier League ante el Leeds United / Getty Images

Nottingham Forest se impuso este domingo en casa al Leeds (3-1), su segunda victoria del curso en la Premier League inglesa, casi tres meses después de la primera.

Llegados con tablas al descanso (1-1), los locales marcaron la diferencia con un remate picado de cabeza de Morgan Gibbs-White y un penal de Elliott Anderson en segundo tiempo.

Leeds y Fulham, con 11 puntos cada uno, tampoco pueden descuidarse.

Los Reds de los Midlands sólo habían ganado un partido en liga, y fue en la primera fecha ante el Brentford (3-1) el 17 de agosto, también en su City Ground.

Después encadenaron seis derrotas y tres empates, una serie que provocó las destituciones sucesivas de los entrenadores Nuno Espirito Santo y Ange Postecoglou, y la nominación de Sean Dyche en octubre.

A falta del partido estelar de la jornada, el Manchester City-Liverpool (16H30 GMT), la goleada del fin de semana en Inglaterra se la endosó el Aston Villa de Unai Emery al Bournemouth de Andoni Iraola (4-0) en un duelo entre entrenadores vascos.

El centrocampista argentino Emiliano Buendía inició el camino de la victoria para los Villanos (7º), que se acercan a la zona noble de la clasificación con 18 puntos, los mismos que su rival de este domingo.

Y el Newcastle (14º), que venía de ganar en Liga de Campeones al Athletic Club, volvió a mostrarse irregular en el campeonato doméstico y perdió 3-1 ante el Brentford (12º), para el que marcó un doblete el delantero brasileño Igor Thiago.

