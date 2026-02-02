Obed Vargas, a un paso de firmar con el Atlético de Madrid
El mediocampista Obed Vargas, formado en los Seattle Sounders de la MLS, está muy cerca de firmar con el Atlético de Madrid, de acuerdo con reportes recientes del mercado de fichajes. El club español y la franquicia estadounidense habrían alcanzado un acuerdo verbal para concretar la transferencia del jugador de 20 años, a falta de detalles finales para hacerlo oficial antes del cierre del mercado invernal europeo.
Aunque la operación se encuentra avanzada, todavía no está definido si Vargas se integrará de inmediato al primer equipo dirigido por Diego Simeone o si será cedido a otro club europeo para continuar su proceso de adaptación. El Atlético de Madrid contempla la posibilidad de enviarlo a un equipo de LaLiga o de otra liga competitiva del continente para asegurarle minutos y continuidad.
La posible llegada al conjunto colchonero representa un paso clave en la carrera del joven mediocampista, quien ha sido considerado una de las promesas más sólidas del futbol mexicano en los últimos años. Tras consolidarse en la MLS y tener presencia con la selección mexicana, Vargas estaría listo para dar el salto al futbol europeo y cumplir el objetivo de competir al más alto nivel.