Obed Vargas: el mexicano que nació en Alaska y ya cumplió el sueño de jugar un Mundial con México
Cuando comenzó la Copa del Mundo de 2026, Obed Vargas sabía que el torneo se disputaba en los lugares que marcaron su vida. Aunque los partidos de México se juegan en territorio mexicano, para él también se desarrollan en los campos donde creció en Seattle y en las calles nevadas de Anchorage, Alaska, donde dio sus primeras patadas a un balón.
Desde esos rincones que ayudaron a formarlo lo acompañan recuerdos, familiares y una herencia que siempre lo hizo sentirse mexicano, aunque hubiera nacido a miles de kilómetros de distancia. El Mundial se juega en los dos países que forman parte de su identidad: Estados Unidos y México. Dos culturas, dos realidades y una sola historia.
Esa historia alcanzó un momento especial cuando Javier Aguirre le dio sus primeros minutos en el segundo partido de la fase de grupos ante Corea del Sur. Después de esperar su oportunidad durante el encuentro inaugural, Vargas debutó en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana y convirtió en realidad el sueño que durante años imaginó.
Un mexicano nacido en Alaska
Obed Vargas nació en Anchorage, Alaska, tierra de nieve, montañas y temperaturas extremas. Ahí, donde el futbol rara vez ocupa el centro de atención, sus padres, inmigrantes mexicanos, le enseñaron a enamorarse del balón.
"Es la vida de un inmigrante", contó en entrevista con Sports Illustrated. "Mis papás no hablaban inglés, no conocían a nadie, pero salieron adelante. Esa herencia, la de nunca rendirse, me ha marcado. Si ellos pudieron salir adelante, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo en el futbol?".
Su infancia estuvo marcada por los contrastes. Creció entre tacos y hamburguesas, entre el inglés de la escuela y el español de casa, entre el frío de Alaska y el calor de las reuniones familiares mexicanas. Entre esos mundos construyó una identidad propia.
"A veces uno vive la clásica del mexicoamericano: ni de aquí ni de allá. Pero yo lo vivo con orgullo. Soy mexicano… y también soy de donde nací".
De Anchorage a Seattle: el salto imposible
Su vida cambió cuando tenía apenas 13 años. El Seattle Sounders lo invitó a integrarse a su academia y dejó Alaska para perseguir una oportunidad que parecía improbable.
La apuesta dio resultados rápidamente. Debutó en la MLS con apenas 15 años y se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido de la liga. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante.
"Los futbolistas maduran más rápido", explicó. "Aprendí a escuchar, a observar. Siempre traté de ser una esponja: absorber todo lo que pudiera".
Su padre, quien jugó en categorías inferiores de Monarcas Morelia antes de emigrar a Estados Unidos, es una de sus principales referencias.
"Siempre fue mi entrenador y aún lo es. Me dice lo que hago bien y mal, y me da confianza. Siempre creyó en mí".
Vargas se desempeña como mediocampista central, capaz de recuperar balones, distribuir juego y sumarse al ataque. Destaca por su lectura táctica, serenidad con la pelota y madurez poco común para su edad. También posee llegada al área y capacidad para generar asistencias.
El corazón eligió a México
En 2024 tomó la decisión que marcaría su carrera internacional. Después de representar a Estados Unidos en categorías juveniles, eligió vestir la camiseta de México.
El cambio no fue sencillo, pero para él siempre estuvo claro.
"No fue fácil, pero lo sentía desde niño. Sabía que mi selección era México. Cuando llegué, me recibieron con los brazos abiertos, me hicieron sentir en casa".
La decisión fue mucho más que deportiva. Representó el deseo de honrar la historia de su familia y las raíces que siempre estuvieron presentes en su vida.
"Ser mexicano es un punto de orgullo por lo que representa mi familia, mi cultura. Es algo que llevo en la sangre, aunque haya nacido entre la nieve".
De soñar con el Mundial a vivirlo
Durante años habló del Mundial como una meta que parecía lejana. Jugar con México en una Copa del Mundo organizada en Norteamérica representaba la combinación perfecta entre sus dos mundos.
A sus 20 años, ese sueño ya dejó de ser una posibilidad para convertirse en realidad.
Su debut en el segundo partido de la fase de grupos significó mucho más que una aparición en la cancha. Fue la culminación de un recorrido que comenzó en Alaska, continuó en Seattle y encontró su punto más alto con la camiseta de México en el escenario más importante del futbol.
Vargas forma parte de una nueva generación de futbolistas biculturales y bilingües que reflejan la realidad de millones de mexicanos que viven fuera del país sin perder el vínculo con sus raíces.
El camino que comenzó en Alaska y continuó en Seattle encontró una nueva estación en Madrid. Su llegada al Atlético de Madrid aceleró su crecimiento futbolístico y terminó por convencer al cuerpo técnico de Javier Aguirre de incluirlo en la lista final para el Mundial. La apuesta por Europa dio resultado. Hoy, además de formar parte de uno de los clubes más importantes del continente, Obed Vargas puede presumir algo aún más valioso: haber cumplido el sueño de jugar una Copa del Mundo con México.
"Sería increíble cantar el himno con mi familia viéndome desde las gradas. Sería algo que no puedo ni imaginar", dijo antes del torneo.
La imagen que describía ya forma parte de su realidad. Con la nueva ceremonia implementada por FIFA para el Mundial de 2026, los jugadores se reúnen en el círculo central durante la interpretación de los himnos nacionales. Ahí estuvo Obed Vargas, hombro con hombro junto a sus compañeros, cantando el Himno Nacional Mexicano frente a miles de aficionados. Lo hizo por primera vez en su debut mundialista y volvió a hacerlo en el siguiente compromiso del Tri, completando una escena que durante años solo existió en su imaginación.
Entre la nieve de Alaska y los estadios mundialistas de México, Obed Vargas encontró la manera de unir todas las partes de su historia. Hijo de inmigrantes mexicanos, formado en Seattle y en búsqueda de su consolidación en Europa, representa una generación que ya no tiene que elegir entre dos identidades.
El joven que soñaba con jugar un Mundial con México ya puede llamarse mundialista.