Obed Vargas, séptimo mexicano en fichar por el Atlético de Madrid
Obed Vargas se convirtió en el séptimo futbolista mexicano en fichar por el primer equipo del Atlético de Madrid, el tercer club más ganador de la liga española con 11 títulos en sus vitrinas.
Cinco de los de la lista: Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez, Héctor Herrera y Vargas, han sido para el equipo masculino, mientras que Kenti Robles y Charlyn Corral lo hicieron para el femenino.
A ellos se les suma el paso de Javier Aguirre, entre 2006 y 2009, como entrenador del cuadro, al que regresó a jugar la Liga de Campeones de Europa luego de 11 años, y Ronaldo Nájera y Emiliano Muñoz, quienes están en el Atlético Madrileño, filial del club en la Primera Federación (tercera división, primera categoría no profesional en el sistema español).
Hugo Sánchez, el pionero
El primer futbolista tricolor en llegar al “Atleti” fue Hugo Sánchez, quien llegaba con 23 años procedente de los Pumas. Fue la primera experiencia de “Hugol” en Europa y en cinco año dejó buenos réditos: 75 goles en 150 partidos, además de hacerse el primero de sus cinco Pichihis, que logró en la campaña 1984-85, curso en el que también obtuvo la Copa del Rey.
Luis García, el segundo en intentarlo
La buena fama que dejó Sánchez, le permitió a Luis García convertirse en el segundo mexicano en estar en los colchoneros. Como Hugo, García venía de la cantera de los Pumas. El paso del atacante fue más corto, apenas dos años, pero sus números fueron positivos: 33 tantos en 73 encuentros, tras lo cual fue fichado por la Real Sociedad.
Raúl Jiménez, el siguiente en la lista, que llegó 20 años después de Luis García
Pasaron dos décadas para que un mexicano volviera a vestir la playera rojiblanca y el encargado fue Raúl Jiménez, quien dejaba el América con 23 años para probar por primera vez el sueño europeo. Jiménez no se adaptó, apenas permaneció un año en el que en 23 duelos apenas marcó una vez, lo que provocó su salida al Benfica, en donde se consolidó y comenzó su historia de éxito en el Viejo Continente.
Kenti Robles, la más exitosa
La lateral mexicana Kenti Robles ha sido la que más trofeos ha cosechado en la disciplina colchonera. Ella llegó en 2015 y cinco años después fue baluarte en la transformación deportiva del cuadro femenil, con el que obtuvo la Copa de la Reina de 2016 y los tres títulos de liga consecutivos: 2017, 2018 y 2019.
Charlyn Corral, la segunda en el equipo femenino
Corral, la goleadora histórica de la selección mexicana femenil, arribó al Atleti en julio de 2019 y solo permaneció dos años, ya que lesión una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda condicionó su rendimiento. En su primera campaña anotó 8 goles en 20 partidos.
Héctor Herrera, el único campeón de liga en el cuadro masculino
“HH” arribó al cuadro madrileño en 2019, tras ser una pieza fundamental y capitán del Porto, al que guió a ganar tres títulos. A pesar de que nunca fue un titular indiscutible, sí fue uno de los protagonistas del campeonato de liga de 2021. En total, Herrera estuvo en 78 partidos en los que logró una diana.
Vargas, de 20 años, se unió a partir de hoy a esta lista, en la que buscará superar lo hecho por Robles y Herrera, además de usar este nuevo paso de su carrera para asegurarse un lugar en la nómina del Mundial 2026, para lo cual tendrá que convencer a otro viejo conocido del Atleti, Javier Aguirre, quien como estratega colchonero dejó una marca de 61 triunfos, 31 empates y 39 derrotas entre julio de 2006 a febrero de 2009.