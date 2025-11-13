Obed Vargas y Fidel Ambriz, dos jóvenes que quieren aprovechar oportunidad con el Tri
El mediocampista Obed Vargas vive con ilusión su segunda convocatoria a la Selección Mexicana, una oportunidad que considera vital para crecer y consolidarse en el proceso rumbo al Mundial, que tiene una cuenta regresiva de 210 días.
“Yo creo que cada vez que me convocan o que puedo venir es una oportunidad de mostrar mis capacidades y cómo puedo aportar al grupo. Esta es una buena oportunidad para mí, para demostrarme y para poder subirme a ese barco”, señaló el jugador que nació en Alaska.
Vargas, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS, reconoce que vestir la camiseta del Tri implica presión y responsabilidad, pero asegura que es parte de lo que hace especial representar al país.
“Presión siempre hay, responsabilidad siempre va a haber. Para mí es otra oportunidad para demostrarme. Siempre que uno viene a la selección hay presión, pero eso es lo bonito de estar acá. Todos queremos estar aquí y nos toca lidiar con eso”.
Ante las bajas en la actual convocatoria, Obed sabe que se abren puertas para jugadores jóvenes como él ante la mirada de Javier “Vasco” Aguirre: “Es otra oportunidad para mostrar mis capacidades. Tomamos esta convocatoria de la mejor manera y ojalá podamos convencer al técnico de que estamos listos para subirnos a ese barco”.
El mediocampista también valoró la posibilidad de jugar frente a la afición mexicana, algo que considera un adelanto de lo que vivirá el combinado nacional en el próximo Mundial en casa.
“Va a ser un lindo partido el del sábado, jugar enfrente de nuestros aficionados. Tenemos la responsabilidad de hacer un buen papel porque la gente espera mucho de nosotros. Estamos en casa y hay un país detrás de esto”, comparte el juvenil, quien entiende que jugar en Torreón es especial, pues es la quinta vez que visitan ese estadio.
Sobre lo que significa portar la camiseta del Tri, Vargas fue claro: “Para mí es un orgullo, un sueño hecho realidad poder volver acá. Convivir con jugadores que ya han jugado mundiales y tienen experiencia en Europa me ayuda mucho. Soy joven y quiero aprender de ellos”.
El mediocampista también habló sobre su experiencia bajo las órdenes de Javier ‘Vasco’ Aguirre: “Lo que más me ha llamado la atención de él es que fuera del campo es muy buena persona, intenta acercarse a los jugadores. En Estados Unidos la gente es más fría, pero él es muy cercano. Dentro del campo es exigente, serio, y eso me ayuda a enfocarme de manera diferente”.
Finalmente, Vargas destacó que competir con futbolistas de alto nivel —como Álvaro Fidalgo, a quien mencionó directamente— es un reto que lo motiva a competir y a crecer.
“Todos los jugadores que tienen nivel de selección son bienvenidos. Competir con los mejores es lo que quiero, porque demuestra mi nivel, mi carácter y de lo que estoy hecho”.
Con serenidad y ambición, Obed Vargas vive su presente con la Selección Mexicana como una etapa de aprendizaje y crecimiento, consciente de que cada minuto con el Tri puede acercarlo a cumplir su gran sueño: jugar un Mundial con la selección mayor.
Fidel Ambriz: “Vestir la playera del Tri es el sueño de todo futbolista mexicano”
Por su parte, Fidel Ambriz, mediocampista de León, también vive con orgullo esta convocatoria y se enfoca en absorber todo lo posible durante los entrenamientos. “Contento por esta oportunidad. Aprender lo máximo que pueda estos días, y si me toca jugar algunos minutos, hacerlo de buena manera. Es la forma de llenarle el ojo al cuerpo técnico”.
Ambriz considera que vestir la camiseta nacional es el máximo sueño para cualquier futbolista mexicano. “Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un futbolista mexicano. Si eres futbolista y no aspiras a ser seleccionado, no sé cuál sería tu sueño. Para mí es un orgullo vestir esta playera”.
El joven reconoce la dura competencia en su posición, pero mantiene la fe en ganarse un lugar rumbo al Mundial: “Todo puede pasar en siete meses. Hay que estar preparados y hacerlo bien en el club para seguir recibiendo convocatorias. Si llega la oportunidad, aprovecharla; y si no, seguir trabajando porque vendrán más”.
Respecto al ambiente de jugar en México, Ambriz destacó la importancia de sentir el apoyo del público nacional. “Se está viviendo ya el ambiente mundialista. Tener partidos en casa ayuda al grupo y a la gente a sentirse parte del proceso. Eso nos motiva mucho”.
Sobre la exigencia de los próximos rivales, Uruguay y Paraguay, fue claro: “Van a ser rivales muy duros. Hay que afrontarlos con seriedad para encontrar la mejor versión del equipo”.
Finalmente, agradeció la confianza del cuerpo técnico y la cercanía de Javier Aguirre. “Nos han dicho que nos sintamos parte del grupo, que si estamos convocados es por algo. Eso te motiva y te da confianza para seguir demostrando”.
Juventud con hambre de Mundial
Tanto Obed Vargas como Fidel Ambriz representan a una nueva generación de futbolistas mexicanos que buscan ganarse un lugar en el proceso rumbo a 2026. Ambos destacan por su madurez, compromiso y deseo de aprendizaje bajo la guía de Javier Aguirre, conscientes de que cada minuto con el Tri puede ser decisivo para cumplir el sueño de jugar un Mundial en casa.