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Ochoa y Fidalgo encabezan la lista de México para enfrentar a Portugal y Bélgica

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la lista para los juegos de Fecha FIFA ante portugueses y belgas. Destaca el regreso de Guillermo Ochoa y el primer llamado de Álvaro Fidalgo.

César Juárez Caudillo

Álvaro Fidalgo y su primer llamado a la Selección Mexicana.
Álvaro Fidalgo y su primer llamado a la Selección Mexicana. / Fran Santiago/Getty Images

Con el regreso de Guillermo Ochoa y el primer llamado de Álvaro Fidalgo, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana de cara a los encuentros ante Portugal y Bélgica de la fecha FIFA de marzo.

Luego de la lesiones de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, Javier Aguirre decidió llamar a Ochoa y Fidalgo para el encuentro ante los lusos, que significa la reapertura del Estadio Azteca/Banorte

Lista de convocados de la Selección Mexicana para los juegos ante Portugal y Bélgica

Porteros

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol) 

Defensas

César Montes (Lokomotiv)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK)

Jesús Angulo (Tigres)

Everardo López (Toluca) 

Richard Ledezma (Chivas)

Mediocampistas

Álvaro Fidalgo (Betis)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Erik Lira (Cruz Azul)

Roberto Alvarado (Chivas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Erick Sánchez (América) 

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Denzell García (Juárez)

Delanteros

Raúl Jiménez (Fulham)

Alexis Vega (Toluca)

Armando ‘Hormiga’ González (Chivas)

Julián Quiñones (Al Qadisiya)

Germán Berterame (Inter Miami)

Guillermo Martínez (Pumas) 

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César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

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