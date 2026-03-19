Ochoa y Fidalgo encabezan la lista de México para enfrentar a Portugal y Bélgica
Con el regreso de Guillermo Ochoa y el primer llamado de Álvaro Fidalgo, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana de cara a los encuentros ante Portugal y Bélgica de la fecha FIFA de marzo.
Luego de la lesiones de Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz, Javier Aguirre decidió llamar a Ochoa y Fidalgo para el encuentro ante los lusos, que significa la reapertura del Estadio Azteca/Banorte
Lista de convocados de la Selección Mexicana para los juegos ante Portugal y Bélgica
Porteros
Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas)
Carlos Acevedo (Santos)
Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
Defensas
César Montes (Lokomotiv)
Johan Vásquez (Genoa)
Jesús Gallardo (Toluca)
Israel Reyes (América)
Jorge Sánchez (PAOK)
Jesús Angulo (Tigres)
Everardo López (Toluca)
Richard Ledezma (Chivas)
Mediocampistas
Álvaro Fidalgo (Betis)
Obed Vargas (Atlético de Madrid)
Erik Lira (Cruz Azul)
Roberto Alvarado (Chivas)
Orbelín Pineda (AEK Atenas)
Erick Sánchez (América)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Brian Gutiérrez (Chivas)
Denzell García (Juárez)
Delanteros
Raúl Jiménez (Fulham)
Alexis Vega (Toluca)
Armando ‘Hormiga’ González (Chivas)
Julián Quiñones (Al Qadisiya)
Germán Berterame (Inter Miami)
Guillermo Martínez (Pumas)
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