México volverá a recibir la alegría del futbol internacional, luego de que fuera designado como sede oficial del Mundial Femenil de 2031. El país tricolor albergará la justa como coanfitrión junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

La noticia fue dada a conocer este lunes 23 de noviembre por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el congreso extraordinario que celebró el organismo desde sus oficinas en Zúrich, Suiza.

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Volveremos a vivir la emoción de un Mundial en casa. Esta vez, para celebrar, impulsar y llevar aún más lejos el futbol femenil.



México será anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica



¡México otra vez! pic.twitter.com/amehF9tnwJ — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 23, 2026

Cabe señalar que el anuncio se da apenas cuatro meses después de que México fuera anfitrión del Mundial Varonil de Norteamérica 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Aunque hay que aclarar que su elección surge de un proceso que inició en 2024, con la mira puesta primero en la edición de 2027, para después, en mayo de 2025, hacer oficial su postulación en conjunto para 2031.

Si bien esta fue la única propuesta confirmada, hecho que le abrió las puertas para quedarse con el torneo al no tener rivales, su designación se concretó solo tras haber cumplido los criterios de evaluación de la federación internacional.

México volverá a recibir un Mundial Femenil 60 años después

Después de albergar tres justas varoniles, esta será la primera vez que México organice un Mundial Femenil avalado por la FIFA. Sin embargo, no será la primera vez que el país reciba una Copa del Mundo de esta rama.

Y es que el primer Mundial Femenil de la FIFA se realizó en China 1991. Sin embargo, dos décadas antes de que el organismo internacional siquiera pensara en la realización de dicho certamen, en 1970 surgió una iniciativa externa de gestar un torneo global que reuniera a selecciones de diversos continentes en busca de abrirle espacio a las mujeres en el futbol, el cual tuvo su primera edición en Italia.

Solo un año más tarde, México, que venía de organizar la Copa del Mundo varonil de 1970, levantó la mano para convertirse en la sede de aquel segundo torneo celebrado en 1971. Dicho certamen contó con la participación de 6 escuadras, entre las que estaban el equipo tricolor, así como Argentina, Italia, Inglaterra, Dinamarca y Francia.

En total, se disputaron 11 partidos, se anotaron 39 goles y el conjunto azteca logró una digna representación al alcanzar la final, instancia donde cayó ante Dinamarca en la cancha del Estadio Azteca. Y aunque hasta la fecha la FIFA sigue sin reconocer la oficialidad de esta justa, sí marcó un parteaguas para el balompié femenil.