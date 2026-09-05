Olympiacos iguala 1-1 con Volos; ‘Hormiga’ González suma minutos
Olympiacos empató 1-1 ante Volos en la tercera jornada de la Superliga de Grecia y cedió sus primeros puntos de la temporada. Armando “La Hormiga” González ingresó en el tiempo agregado de la primera mitad por la lesión de Ayoub El Kaabi y disputó todo el segundo tiempo.
El delantero marroquí sufrió un fuerte choque con el portero Marios Siampanis al minuto 43 y abandonó el campo en camilla. La lesión obligó a José Luis Mendilibar a recurrir al mexicano, quien entró al 45+3 y ocupó el centro del ataque de Olympiacos.
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Jota Silva abrió el marcador mediante un penalti antes del descanso, pero Volos encontró el empate al minuto 76. Panagiotis Komba aprovechó una acción que nació de un error defensivo de Panagiotis Retsos y estableció el 1-1 definitivo.
La Hormiga no consiguió participar en el marcador, pero sumó 45 minutos en el campeonato. Su aparición cerró una semana importante para el mexicano: marcó su primer gol con Olympiacos en la Copa de Grecia y tres días después disputó prácticamente todo el segundo tiempo en la liga. Su espacio dentro de la rotación podría crecer, aunque el club todavía debe informar la gravedad de la lesión de El Kaabi.