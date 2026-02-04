Otro frío enero de fichajes en Europa
El mercado de fichajes de invierno en el futbol europeo concluyó sin operaciones de alto impacto, marcado por la prudencia financiera de los clubes y una actividad limitada incluso entre los equipos tradicionalmente más agresivos en enero.
Las principales ligas registraron movimientos puntuales, en su mayoría vinculados a lesiones o ajustes de plantilla, pero sin traspasos capaces de alterar el equilibrio deportivo. Resultó significativo que clubes como el Chelsea no realizaran incorporaciones, en contraste con ventanas invernales anteriores.
La operación de mayor monto fue la llegada de Antoine Semenyo al Manchester City por poco más de 84 millones de dólares, una contratación condicionada por las bajas defensivas del equipo inglés. Otros movimientos relevantes incluyeron el fichaje de Marc Guéhi por el mismo club y la transferencia de Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton al Crystal Palace, esta última récord para la entidad londinense.
Algunos equipos mostraron actividad moderada. El Atlético de Madrid realizó ajustes en su plantilla con varias salidas y llegadas, mientras que el Tottenham mantuvo su dinámica habitual de rotación. En Italia, la Juventus no logró concretar refuerzos ofensivos y el Milan optó por soluciones temporales.
Entre las apuestas a futuro destacó la contratación del defensor francés Jérémy Jacquet por parte del Liverpool, quien permanecerá cedido en el Rennes hasta el final de la temporada. El central, de 20 años, fue seguido por varios clubes europeos y es considerado una inversión a mediano plazo.
El contexto económico explica en gran medida la cautela del mercado. Las normas de fair play financiero, cada vez más estrictas, han limitado el margen de maniobra, especialmente en Inglaterra. Otros clubes, como Real Madrid, Arsenal o Bayern Múnich, no identificaron necesidades urgentes, mientras que el Barcelona continúa condicionado por su situación contable.
Con un año marcado por la Copa del Mundo, las expectativas apuntan a que la próxima ventana de verano concentre una mayor actividad y los movimientos de mayor envergadura.