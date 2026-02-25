Pachuca será campamento base de Sudáfrica en el Mundial 2026
La ciudad de Pachuca, Hidalgo, fue confirmada oficialmente como ‘Team Base Camp’ de la Selección de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El anuncio se realizó este miércoles 25 de febrero en la sala de prensa del Pabellón Tuzo, dentro de las instalaciones de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte.
En el acto estuvieron presentes, por parte de la Federación Sudafricana de Futbol, el director técnico, Hugo Broos, y el team manager, Vincent Tseka; mientras que por la directiva hidalguense acudieron Armando Martínez Patiño, presidente del Club Pachuca, y Pedro Cedillo Martínez, vicepresidente internacional de Grupo Pachuca.
Cedillo agradeció a directivos, autoridades estatales y federales, así como a integrantes del club y la universidad que participaron en el proceso de postulación. Destacó que la relación con la FIFA México fue determinante para posicionar a Pachuca como la primera ciudad con posibilidad de ser campamento base sin ser sede de partidos.
“Pachuca es la ‘Cuna del Futbol’ y nuestra responsabilidad es honrar esa historia siendo siempre el lugar donde todo comienza”, expresó. También subrayó el trabajo previo y posterior al sorteo mundialista, especialmente una vez que se confirmó que Sudáfrica compartiría grupo con México.
La candidatura hidalguense se fortaleció con antecedentes recientes: fue considerada una de las mejores sedes del Trophy Tour de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2025 y albergará el Final Four de la Concacaf W Champions Cup.
Cedillo confirmó que la delegación sudafricana permanecerá del 1 al 27 de junio de 2026 y enfatizó el mensaje institucional: “Pachuca es su casa. El ‘Team Base Camp’ integrado por el Hotel Camino Real de Pachuca y la Universidad del Futbol representa lo mejor de nuestra capacidad operativa, infraestructura y vocación de servicio. Pachuca está lista para recibir al mundo”.
El complejo que alojará a los Bafana Bafana estará conformado además del Hotel y las instalaciones de la Universidad del Futbol, la Clínica CEMA by FIFA, lo que garantiza servicios médicos y de alto rendimiento de primer nivel.
Por su parte, Hugo Broos recordó la hospitalidad del país durante la Copa Mundial de la FIFA México 1986, cuando asistió como jugador de Bélgica, y explicó que la cercanía con la Ciudad de México y la infraestructura disponible fueron factores decisivos para elegir Pachuca.
Sudáfrica abrirá su participación en el torneo el 11 de junio ante la Selección Mexicana, en un contexto que dará proyección internacional a la capital hidalguense.
El gobernadorJulio Menchaca Salazardestacó que la presencia de los Bafana Bafana representa una “ventana muy importante” de proyección global para el estado, con impacto directo en turismo, servicios y economía local.