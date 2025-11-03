Pachuca vs. Chivas: duelo por un lugar en la Liguilla y evitar la condena del Play In
El torneo regular del Apertura 2025 está muy cerca de culminar, con la Jornada 16 en marcha. Equipos como Toluca, Tigres, Cruz Azul y América han amarrado su pase a la Liguilla. Sin embargo, aún existe un lugar que se pelea, por lo que hay un partido en esta penúltima fecha en donde dos equipos prácticamente jugarán un partido de playoff, y esos son Pachuca y Chivas.
Si bien aún restaría la Jornada 17 por disputarse y los Xolos de Tijuana también merodean ese lugar directo, el duelo entre el Rebaño y los Tuzos podría definir mucho del futuro de ambos, pues el ganador de este encuentro se acercará al pase directo a la Liguilla, mientras que el perdedor estaría condenándose al Play In, esto con la combinación de resultados que se vayan arrojando.
El Guadalajara vino de menos a más en el torneo, al iniciar con resultados adversos que ponían en tela de juicio el andar del cuadro tapatío. Sin embargo, el técnico argentino Gabriel Milito logró recomponer el camino del Rebaño, incluso con una racha de cinco partidos sin derrota, llevando a los rojiblancos a meterse al sexto lugar de la tabla tras culminar la fecha 15, acumulando 23 puntos.
Una auténtica final
Luego de derrotar al Atlas 4-1 en el Clásico Tapatío, victoria que puso a las Chivas en la zona de Liguilla, Milito evitó que su equipo cayera en exceso de confianza y resaltó que el juego ante Pachuca es una auténtica final.
“Eso todavía no está conseguido (Liguilla), quedan dos partidos más, partidos muy difíciles, el siguiente es competidor directo (Pachuca). Seguir trabajando con la misma humildad y compromiso que hasta ahora, intentar preparar bien el partido, vamos a tener una semana larga, para ir a jugar una verdadera final, estamos obligados a ganar”, dijo tras el triunfo sobre Atlas.
Por su parte, el Pachuca también vivió su propio infierno en el torneo. Primeramente arrancó el torneo con un buen paso que lo situó en los primeros lugares de la tabla tras ganar los cuatro primeros partidos de la campaña. Sin embargo, esos cuatro triunfos, los Tuzos de Jaime Lozano ligaron seis partidos sin ganar (cuatro derrotas y dos empates), que sumieron en una crisis al cuadro hidalguense, con una dura llamada de atención de la directiva del equipo incluida. A partir de ese momento, los Tuzos mejoraron un poco y les alcanzó para ubicarse en el séptimo sitio de la tabla tras quince jornadas, con 22 unidades.
Ahora, ambos equipos se enfrentan en el último partido de la Jornada 16 en un encuentro que definirá mucho de quién pueda meterse directo a la Liguilla. Si bien Tijuana está muy pegado a ambas escuadras (octavo lugar, con 21 puntos) y juega el mismo domingo, la prioridad tanto para tapatíos como hidalguenses es el encuentro entre ellos, pues la victoria sería un gran paso para acercarse al cometido de entrar de forma directa.
Los antecedentes en enfrentamientos de ambos equipos son sumamente parejos. En torneos cortos se han enfrentado 59 ocasiones, con 22 triunfos para el Guadalajara, 17 empates y 20 victorias para los Tuzos, incluida la victoria de Chivas del torneo anterior, por marcador de 2-1 en la Jornada 8 del Clausura 2025.