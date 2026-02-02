Pachuca y Querétaro reparten puntos en un duelo sin goles en La Corregidora
Querétaro y Pachuca empataron 0-0 en el Estadio La Corregidora, en el partido que cerró la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un encuentro marcado por las interrupciones, las faltas y un cierre con tensión que se extendió hasta el minuto 90+11.
Las acciones más relevantes se concentraron en el tramo final. Al 89’, Mateo Coronel estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo dentro del area que fue detenido sobre la linea. Minutos despues, al 90+2, Santiago Homenchenko fue expulsado tras un altercado, lo que dejó a Querétaro con un hombre menos. Ya en tiempo agregado, al 90+9, Carlos Moreno vio la tarjeta roja luego de un enfrentamiento en la zona defensiva de Pachuca.
Durante el segundo tiempo, Pachuca intentó modificar el rumbo del partido con los ingresos de Luis Quiñones y Sergio Rodríguez, generando llegadas a traves de Salomón Rondón, quien tuvo dos oportunidades claras dentro del area. Querétaro respondió con un remate de cabeza de Jean Unjanque que pasó cerca del poste, manteniendo el empate.
En la primera mitad, el desarrollo del juego fue constantemente cortado por faltas y atenciones medicas. Querétaro tuvo aproximaciones con Homenchenko y Mateo Coronel, mientras que Pachuca lo intentó con disparos de Juan Sigala y Rondón, sin precisión. Las lesiones de Sergio Barreto, Jean Unjanque y Alan Mozo, quien salió de cambio antes del descanso, contribuyeron a un partido sin ritmo y sin goles.