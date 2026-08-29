Paredes considera "exagerado" el castigo de FIFA por incidentes en final del Mundial
El mediocampista argentino Leandro Paredes consideró "exagerado" el castigo de la FIFA de suspenderlo diez partidos y multarlo con 90,000 dólares por los incidentes posteriores a la final del Mundial de Norteamérica 2026 contra España, que Argentina perdió 1-0.
El 21 de agosto la máxima autoridad del futbol sancionó con dureza a varios jugadores de la Albiceleste y a la federación argentina por la trifulca, pero también por mostrar una bandera de las islas Malvinas en la semifinal mundialista ante Inglaterra.
Te puede interesar: Pelea de la Final sale caro a Argentina: Paredes, suspendido 10 juegos, y aforo limitado para la AFA
Además de Paredes, fueron castigados el defensa Nahuel Molina, con siete partidos de suspensión; el mediocampista Thiago Almada, con un cotejo; y Roberto "Ratón" Ayala, miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, con tres.
Paredes recibió la pena más alta por el episodio al término de la final contra España, disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, cerca de Nueva York.
"Parece exagerado, lo raro es que a Gavi le dieron una (fecha de suspensión), que es el que me da la piña (golpe) en el pecho", dijo la noche del viernes Paredes sobre Pablo Páez Gavira "Gavi", el mediocampista español involucrado en la trifulca.
"Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción", añadió a periodistas el mediocampista tras el agónico triunfo 1-0 de Boca Juniors sobre Lanús por el torneo local.
Los incidentes en el juego por la corona de Norteamérica 2026 comenzaron con un golpe de Molina al capitán español, Rodri. Luego Paredes derribó a los españoles Eric García y Gavi.
La Asociación del Futbol Argentino (AFA) anunció que apelará la decisión. Por lo pronto, la AFA consiguió que los sancionados puedan cumplir el castigo en partidos amistosos.
La próxima ventana internacional de partidos de la FIFA será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.
En ese periodo la Albiceleste podría jugar hasta tres amistosos contra rivales por definir, según la prensa local. AFP