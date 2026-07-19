España es campeón del Mundial 2026 tras vencer a Argentina en tiempo extra
España derrotó 1-0 a Argentina en la Final del Mundial 2026 con un gol de Ferran Torres al minuto 106 del tiempo extra y conquistó su segunda Copa del Mundo.
España volvió a tocar la gloria mundial. La Roja derrotó 1-0 a Argentina en la Final de la Copa del Mundo 2026 gracias a un gol de Ferran Torres al minuto 106 del tiempo extra para conquistar su segunda estrella mundialista.
Ante 80 mil 663 aficionados en el New York New Jersey Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente puso fin al sueño del bicampeonato argentino y volvió a proclamarse campeón del mundo 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.
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