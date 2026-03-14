Paulinho podría enfrentar a México con Portugal
El delantero del Toluca Paulinho está en la lista preliminar de Portugal para la gira del combinado lusitano en América donde enfrentará a México y a Estados Unidos como parte de la preparación hacia la Copa del Mundo 2026.
De confirmarse esta lista, el próximo 20 de marzo, por parte del técnico Roberto Martínez, el portugués –– que juega en la Liga MX–– podría enfrentar a la Selección Mexicana el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México.
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Su última convocatoria con la Selección portuguesa fue en 2020 cuando Portugal enfrentó a su similar de Andorra en un amistoso. El artillero debutó, anotó un doblete en la victoria 7-0, donde jugó 63 minutos. En esa Fecha FIFA, jugó contra Francia y Croacia en la UEFA Nations League.
El portugués, de 33 años de edad, presume un tricampeonato de goleo y el bicampeonato con Toluca en la Liga MX. Actualmente, está en la disputa del título de goleo en el Clausura 2026, con 6 goles, tres abajo de Joao Pedro Geraldino, del Atlético de San Luis, y empatado con Armando “La Hormiga” González.