¿Cristiano Ronaldo se perdería el amistoso vs la selección mexicana?

La posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo frente a la selección mexicana en el próximo partido amistoso comienza a diluirse. El delantero portugués continúa su proceso de recuperación tras sufrir una lesión muscular que lo obligará a mantenerse alejado de las canchas durante un periodo que podría extenderse varias semanas.

Los reportes más recientes indican que el futbolista trabaja intensamente en su rehabilitación, aunque el tiempo estimado de recuperación abre un escenario complicado para su participación en el encuentro programado contra el combinado mexicano. En este momento, el panorama apunta a que su presencia luce poco probable.

Republic of Ireland V Portugal, 2026 World Cup Qualifying - UEFA, Group Stage. | Tim Clayton/GettyImages

De acuerdo con la información difundida en medios internacionales, el periodo mínimo de baja para Cristiano Ronaldo sería de dos semanas. Sin embargo, el proceso completo podría extenderse hasta cuatro semanas, dependiendo de la evolución que presente durante las próximas fases de su rehabilitación.

Este margen de tiempo complica directamente su disponibilidad para el amistoso internacional pactado para el 25 de marzo. El encuentro genera gran expectativa debido al peso mediático del atacante portugués, quien sigue siendo uno de los nombres más influyentes del futbol mundial.

En caso de que el futbolista lograra acelerar su recuperación, la alternativa sería llegar al partido con lo justo en términos físicos. Ese escenario representaría un riesgo importante, especialmente tratándose de una lesión muscular que requiere una recuperación cuidadosa para evitar recaídas.

Dentro del entorno del jugador existe conciencia sobre los peligros que implicaría precipitar su regreso. Cristiano Ronaldo ha priorizado en los últimos años una gestión meticulosa de su estado físico, entendiendo que la prevención resulta clave para mantenerse competitivo al más alto nivel.

La propia selección de Portugal también tendría una postura prudente frente a la situación. El cuerpo técnico del combinado europeo no estaría dispuesto a comprometer la condición física de su principal figura en un partido amistoso que, si bien es relevante, no tiene implicaciones competitivas inmediatas.

Otro factor que influye en la toma de decisiones es la cercanía del próximo ciclo mundialista. Tanto el jugador como el equipo nacional buscan llegar en las mejores condiciones posibles al torneo internacional, por lo que cualquier riesgo innecesario podría alterar la planificación deportiva.

Bajo este contexto, todo apunta a que la ausencia de Cristiano Ronaldo en el amistoso frente a México se convierte en el escenario más probable. Aunque su recuperación avanza, el calendario juega en contra de un regreso seguro y plenamente competitivo.

Mientras el delantero continúa con su proceso de rehabilitación, la expectativa permanece abierta. Sin embargo, con el partido programado para el 25 de marzo y un margen de recuperación que podría extenderse hasta cuatro semanas, la prudencia parece imponerse como el camino más lógico para todas las partes involucradas.