En agosto de 2022, Pedro López eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Femenil Sub-20 de Costa Rica rumbo al título con España y semanas después la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo contrató para devolver a la selección mayor a una Copa del Mundo, la misión que todavía tiene pendiente cuatro años y dos medallas de oro después.

“Yo llegué aquí, me contrataron para clasificar a esta selección a la Copa del Mundo después de dos no clasificaciones”, recordó el entrenador durante un encuentro con medios en el Centro de Alto Rendimiento.

López contó que viene de una familia obrera y con esa idea midió su propio compromiso.

“Si yo no clasifico a esta selección, me sentiría como si tú contratas a un plomero en casa y te deja la misma avería”.

México enfrentará a Haití el 28 de noviembre en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W; una victoria le dará el boleto al Mundial de Brasil 2027.

“Si no lo consigo, posiblemente no merecería seguir aquí. Lo entendería así”, reconoció el técnico.

¿Qué dejan cuatro años de proceso?

López llegó como campeón del mundo Sub-20 y de tres Europeos con las selecciones juveniles de España, y la FMF apostó por esa experiencia después del fracaso de 2022, cuando México terminó último de su grupo en el Campeonato Concacaf W de Monterrey, sin anotar un gol, y se quedó fuera del Mundial de 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En su primer año completo, México ganó la Revelations Cup, el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y su primera medalla dorada panamericana en el futbol femenil, en Santiago de Chile, y cerró 2023 invicto, con 17 victorias y dos empates, aunque sin enfrentar a Estados Unidos ni a Canadá. En la Copa Oro de 2024 derrotó 2-0 a Estados Unidos, al que no vencía desde 2010, y llegó a semifinales, donde perdió 3-0 contra Brasil.

Esa eliminación abrió una racha de seis partidos sin ganar, con cinco derrotas y un empate, que se extendió hasta julio de 2024. En 2025, pese a una derrota de 2-0 ante Canadá en la Pinatar Cup, el equipo se recuperó con dos victorias sobre Jamaica, 3-0 y 4-0, y cerró octubre con dos triunfos ante Nueva Zelanda.

En los ocho partidos de la selección mayor en 2026, México suma seis victorias y dos derrotas, con 31 goles a favor y ocho en contra.

Sin embargo, 22 de esas anotaciones llegaron en tres partidos de eliminatoria ante Santa Lucía, Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico, a los que goleó 7-0, 9-0 y 6-0.

En los otros cinco, todos amistosos, el Tri marcó nueve goles y recibió ocho. Le ganó 1-0 a Brasil en marzo y repitió el marcador en junio frente a Australia, semifinalista del Mundial 2023, en apenas la segunda victoria de México sobre las Matildas, pero perdió 3-1 el segundo amistoso ante las australianas y en octubre cayó 4-3 contra Jamaica antes de ganarle 3-1 en la revancha.

Jamaica es el ejemplo más claro. En 2025, México le ganó dos veces sin recibir gol; en octubre de este año le concedió cinco en dos partidos.

En Aguascalientes, el Tri recibió dos goles antes del minuto 20, uno de ellos de la goleadora Khadija “Bunny” Shaw, y las transiciones rápidas de las jamaicanas expusieron sus problemas para reorganizarse atrás. Cuatro días después, en Querétaro, López vio otra respuesta.

“Vimos a un equipo más consistente, más sólido, que fue capaz de generar lo mismo que el otro día, pero permitir menos al rival”, dijo tras el 3-1.

Esa defensa llegará a Texas sin dos de sus piezas importantes. Greta Espinoza, central de Tigres, e Ivonne Gutiérrez, de Cruz Azul, se perderán el partido ante Haití por lesiones del ligamento cruzado anterior.

Para cubrirlas, López incorporó en los últimos meses a Ana Mendoza, de Pumas, y Alexandra Godínez, de Rayadas. Las acompaña la capitana Rebeca Bernal, la primera mexicana en la Women’s Super League, con el Manchester United.

Para López, el problema no aparece en los partidos grandes.

“Cuando hemos jugado contra Estados Unidos, Brasil, Australia, Colombia, China, sale un México que no me gustaría tener enfrente, porque el nivel competitivo es espectacular”, sostuvo.

Esa confianza es justo lo que más le preocupa antes de enfrentar a un rival que, en el papel, parece menor y que en octubre perdió sus dos amistosos en Francia, ante Japón y Australia, partidos que siguieron en persona integrantes de su cuerpo técnico.

“Creo que la mayor debilidad que podemos tener todos es relajarnos o pensarnos mejores”, advirtió.

¿Qué cambió dentro del vestidor?

Pocas jugadoras del plantel saben tanto de ganar como Kenti Robles. La defensora de Pachuca pasó 18 años en España, donde jugó con Espanyol, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, del que fue capitana, y ganó seis ligas y cuatro Copas de la Reina, lo que la convirtió en la mexicana con más títulos de liga en ese país, por encima de los cinco de Hugo Sánchez.

Robles, una de las capitanas del Tri, también disputó Canadá 2015, el último Mundial al que asistió México, y aunque evitó comparar a las generaciones que ha integrado, encontró en el vestidor la principal fortaleza del plantel actual.

“Hemos conseguido que sea una familia. Que todas luchemos, vayamos en la misma dirección, y que independientemente de quién juega, tanto las que están en el banquillo como las que están en el campo demos el máximo”, contó.

La defensora destacó que el liderazgo ya no recae en una sola capitana y mencionó a Rebeca Bernal y Alexia Delgado entre las futbolistas que ayudan a dirigir al grupo.

“He visto muchísima madurez por parte de todas, de saber por qué estamos aquí, de saber aceptar nuestro rol”, afirmó Robles, quien añadió que las más jóvenes dieron un paso adelante, aunque todavía deben aprender a adaptarse a lo que pide cada partido.

Alexia Delgado, mediocampista de Tigres, campeona de la Liga MX Femenil con las Amazonas y una de las fijas en las convocatorias del español, coincidió con su compañera.

“Hemos vivido procesos anteriores que nos han dolido, pero que creo que nos han forjado como personas y como futbolistas”, señaló.

Andrea Rodebaugh, directora de selecciones nacionales femeniles, reiteró el respaldo de la FMF al cuerpo técnico y aseguró que el proyecto ha contado con apoyo institucional y con un trabajo constante para mejorar las condiciones de preparación.

Fuera de la selección, la encuesta de la FIFA a sus federaciones miembro de 2023 registró que las mujeres y niñas que participan en futbol federado en México pasaron de 50 mil en 2019 a 1.5 millones en 2023, treinta veces más, un crecimiento con el que el país superó a Canadá como la segunda federación de la Concacaf con más participación.

México forma parte de la candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para organizar el Mundial Femenil de 2031, la única que recibió la FIFA.

López reconoce avances en la Federación y en los clubes respecto a lo que encontró en 2022, pero considera que una clasificación mundialista les daría visibilidad a esos esfuerzos y mantendría a sus futbolistas compitiendo al máximo nivel.

“Vamos a estar mejor que hace cuatro años, sí, pero no lo suficientemente bien para lo que realmente todo el mundo se merece”, reconoció.

Una derrota ante Haití no eliminaría todavía a México del Mundial, porque el Tri jugaría un play-in el 2 de diciembre por un lugar en el repechaje intercontinental, pero sí lo dejaría sin los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una competencia a la que la selección femenil solo ha ido una vez, en Atenas 2004.

La selección suma 11 años sin jugar un Mundial y en 2027 la Liga MX Femenil cumplirá 10 años, por lo que una tercera ausencia seguida dejaría sin Copa del Mundo a buena parte de la generación que creció con ella.

Enfrente estará Haití, la selección que le ganó 3-0 a México en Monterrey en 2022, en el torneo que dejó al Tri fuera del Mundial y llevó a la FMF a buscar a López.