Pedro López y Pia Sundhage llegaron a México y Haití por caminos distintos, pero el próximo sábado compartirán una misma ambición: llevar a sus selecciones al Mundial de Brasil 2027. El duelo de cuartos de final del Campeonato Concacaf W también enfrentará a un entrenador que construyó su carrera en las categorías juveniles españolas con una estratega que ha dirigido a varias de las principales selecciones del futbol femenil.

López asumió la responsabilidad de devolver al Tricolor al escenario mundialista. Sundhage aceptó la oportunidad de descubrir otro entorno futbolístico y continuar aprendiendo. En Mansfield, sus decisiones tendrán un peso directo en el futuro de ambos equipos.

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Pedro López y una misión que no quiere dejar pendiente

Para explicar lo que representa clasificar a México, López no recurrió a una frase sobre trofeos. Habló de trabajo, de responsabilidad y de una avería que necesita reparación.

“Si yo no clasifico a esta selección, me sentiría como si tú contratas a un plomero en casa y te deja la misma avería”, expresó.

La comparación tiene relación con sus orígenes. El entrenador recordó que viene de un pueblo pequeño y de una familia obrera, donde aprendió a cumplir con los compromisos. Desde esa perspectiva interpreta la oportunidad que recibió para dirigir al Tricolor.

“Yo llegué aquí y me contrataron para clasificar a esta selección a la Copa del Mundo después de dos no clasificaciones”.

México lo anunció en septiembre de 2022, después de quedarse fuera de Australia y Nueva Zelanda 2023. López venía de conquistar con España el Europeo Sub-19 y el Mundial Sub-20, dos éxitos que respaldaban su capacidad para desarrollar talento. El siguiente paso exigía trasladar ese trabajo a una selección mayor necesitada de resultados.

México también se convirtió en un vínculo personal

Con el paso del proceso, la obligación profesional adquirió otra dimensión. López destacó el respaldo de Andrea Rodebaugh y de la Federación, además del afecto que su familia ha construido por el país.

La experiencia mexicana también lo ha marcado por la entrega de las futbolistas. Al hablar de estos años, destacó su disposición para entrenar, escuchar y participar en las actividades del equipo.

Sin embargo, el cariño no reduce la exigencia que se impone. “Si no lo consigo, realmente, pues posiblemente no merecería seguir aquí. Lo entendería así”, reconoció.

El partido ante Haití representa la primera oportunidad de cumplir esa misión y asegurar el regreso mundialista.

Pia Sundhage: seguir aprendiendo después de ganar

Sundhage llegó al proyecto haitiano desde un punto diferente de su carrera. Ya sabía lo que significaba ganar dos oros olímpicos con Estados Unidos y disputar una final mundialista, además de conducir a Suecia a la plata en Río 2016.

Su recorrido también incluye los banquillos de Brasil y Suiza. Antes de dirigir, había vivido el futbol como seleccionada sueca, con participaciones mundialistas y olímpicas. Después de tantas experiencias, encontró motivos para aceptar una más.

La propuesta de Haití surgió a través de una persona con la que había colaborado en FIFA. Le preguntaron si consideraría entrenar al equipo y respondió afirmativamente durante esa misma conversación. Después comenzó a dimensionar lo que había aceptado.

Nunca había estado en el Caribe, según relató. La posibilidad de acercarse a otro entorno acompañó su entusiasmo por el desafío. Pero el trabajo implicaba algo más: reunir en un mismo proyecto a futbolistas con formación y experiencias en distintos países.

Una nueva experiencia con una exigencia mundialista

La curiosidad de Sundhage se encontró con una selección que busca volver al Mundial después de debutar en 2023. Su experiencia internacional es una herramienta para acompañar esa aspiración, con Melchie Dumornay y Nérilia Mondésir entre sus principales referencias dentro de la cancha.

Enfrente estará un México cuyo entrenador advierte que el talento por sí solo no resolverá la eliminatoria.

“No es solamente jugar mejor o tener mejores jugadoras”, señaló López sobre un encuentro que también exigirá manejar las emociones, los resultados parciales y los momentos de dificultad.

El sábado 28 de noviembre, a las 15:30 horas del centro de México, ambos proyectos se encontrarán en el Texas Health Mansfield Stadium. El ganador avanzará a semifinales y clasificará directamente a Brasil 2027.