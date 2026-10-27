Charlyn Corral y un Balón de Oro tras abrir camino al futbol femenil y desafiar al Tri

Cuando Charlyn Corral comenzó a destacar en el futbol europeo, México todavía no tenía una liga profesional femenil. Más de una década después, la delantera del Pachuca recibió el Trofeo Gerd Müller en la gala del Balón de Oro 2026, un reconocimiento a su capacidad goleadora, después de una trayectoria que también ha estado marcada por su valentía para levantar la voz, lo que le llevó a tener varios desencuentros con la Selección Mexicana.

Corral recibió el premio tras una temporada 2025-26 en la que marcó 42 goles con Pachuca y otros 11 con el Tri, pero el reconocimiento internacional contrasta con una historia en la que una de las mejores futbolistas mexicanas pasó largos periodos fuera de las convocatorias nacionales.

Su carrera profesional comenzó lejos de México, ya que tras jugar futbol universitario en Estados Unidos, llegó a Finlandia en 2014 y posteriormente al Levante español. Cuando la Liga MX Femenil arrancó en 2017, Corral ya llevaba tres años compitiendo profesionalmente en Europa.

En la temporada 2017-18 ganó el Pichichi de la liga española con 24 goles, por encima de figuras como Jenni Hermoso, quien años después se coronaría campeona del mundo con España. Luego fichó por el Atlético de Madrid, sin embargo, su éxito en Europa no siempre se tradujo en oportunidades con la Selección Mexicana.

CHARLYN CORRAL, EL ORGULLO DE MÉXICO 🇲🇽❤️ LA MEJOR DELANTERA DEL AÑO 🌟



"Cuando haces las cosas con el corazón, todo vale la pena" ✨#ballondor pic.twitter.com/Qw7Eqf2ifL — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

La niña de las 8 mil dominadas

Charlyn Corral creció en Ecatepec, Estado de México, donde comenzó a jugar futbol siguiendo los pasos de su hermano mayor, George Corral, quien también llegó a ser futbolista profesional. Desde pequeña se acostumbró a competir con niños, muchas veces mayores que ella, en una época en la que las oportunidades para las niñas que querían dedicarse al futbol eran prácticamente inexistentes. Su padre fue una figura fundamental en su formación y en la disciplina que desarrolló desde los primeros años.

Su talento llamó la atención desde muy temprano y a los 13 años protagonizó una de las anécdotas más recordadas de su infancia: consiguió dar 8,671 dominadas al balón sin dejarlo caer durante un concurso en el Palacio de los Deportes. A esa misma edad ya había debutado con la Selección Mexicana mayor, una muestra de la precocidad con la que comenzó a destacar en el futbol nacional. Pero desde recién nacida fue una persona que debió superar adversidades.

“Sí, bueno nací bien, nada más que después me lastiman, se me cierra la tráquea y se me revienta el pulmón. Y bueno, eso derivó a más cosas como una traqueotomía, incluso me dio un paro, o sea, como que muchas cosas. Pero bueno, gracias a Dios me curé y, bueno, el pulmón se regenera. Sí, de repente, me hacen estudios de corazón y sale una pequeña arritmia, pero nada grave”, relató a Sports Illustrated México el año pasado.

Su camino también estuvo marcado por los prejuicios. En dicha entrevista recordó que algunos entrenadores le advertían a su padre que, cuando creciera, su baja estatura le impediría competir contra otras futbolistas. Incluso contó que, al solicitar una beca deportiva, un directivo universitario le preguntó cómo pensaba marcar goles de cabeza.

“Mi papá siempre me dice: 'Todas las dificultades del campo no superan a las de la vida, que te han tocado más cabronas, entonces ya estás preparada'”, recordó. Aquella niña de Ecatepec terminaría convirtiéndose en una de las goleadoras más reconocidas del mundo.

Pese a ello, asegura que el éxito llegó primero que el fracaso a su vida. ¿La prueba? Una carrera de atletismo en el kínder que ganó y le enseñó el disfrute por la victoria.

“Me acuerdo de ganar, de subir al podio y de recibir una medalla y… ¡era de chocolate! Ver a mi familia y al resto de la gente aplaudir fue algo realmente especial, sin duda de ahí viene mi gusto por ganar”.

La crítica que marcó su relación con el Tri

En 2015, después de la eliminación de México en la fase de grupos del Mundial de Canadá, Corral cuestionó públicamente la continuidad de Leonardo Cuéllar, quien llevaba años al frente del equipo.

La delantera consideraba que era necesario un cambio para que el futbol femenil mexicano siguiera creciendo. Pero poco después quedó fuera de los Juegos Panamericanos de Toronto y tampoco fue convocada al Preolímpico de 2016. La Federación Mexicana de Futbol negó que su exclusión respondiera a represalias por sus declaraciones, pero la controversia marcó su relación con el equipo nacional.

Años después volvió a vivir una ausencia prolongada, porque tras participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pasó tres años sin recibir convocatorias, incluso cuando ya había recuperado su nivel goleador con Pachuca. En 2022, la propia Corral reconoció que podía ser considerada una futbolista incómoda por expresar sus opiniones.

Su regreso llegó en septiembre de ese año, cuando Pedro López asumió la dirección técnica del Tri. Pero las diferencias no desaparecieron y en la entrevista para Sports Illustrated México, Corral fue contundente sobre la manera en que considera que la selección ha manejado su carrera.

“No me han dado la oportunidad de ser Charlyn Corral… y tampoco han querido hacerlo, esa es la realidad”, aseguró. “Cuando tú no has hecho nada malo y, aun así, sientes que te señalan, que te juzgan sin escucharte... eso cansa”.

Pachuca, el lugar donde encontró su mejor versión

En 2021, Corral regresó a México después de sufrir una grave lesión de rodilla con el Atlético de Madrid. Fichó por Pachuca y comenzó una segunda etapa de su carrera que la llevaría a convertirse en una de las goleadoras más dominantes de la Liga MX Femenil.

En el Clausura 2025 conquistó su primer campeonato de liga con las Tuzas, después de varias temporadas de registros goleadores extraordinarios. En la entrevista con Sports Illustrated explicó por qué su experiencia en Pachuca había sido diferente de la vivida con la selección.

“Me dieron tiempo, respeto… y lo más importante: entendieron que la que más se va a exigir soy yo misma”.

También cuestionó la falta de una identidad futbolística en el Tri femenil. Para Corral, México tiene talento individual, pero todavía necesita construir un estilo de juego que aproveche las características de sus futbolistas, en lugar de intentar imitar a selecciones como Estados Unidos.

Sus críticas, por tanto, no se han limitado a su situación personal, sino que también han señalado problemas en el desarrollo deportivo de la selección.

“No tengo miedo de que la última convocatoria haya sido la pasada. No tengo miedo de decir “hasta aquí”, declaró en la misma conversación.

El reconocimiento del Balón de Oro llega así para una futbolista que comenzó a abrirse camino cuando México todavía no ofrecía oportunidades profesionales a sus jugadoras, que conquistó Europa y que nunca dejó de cuestionar aquello que consideraba injusto.

A los 35 años, Charlyn Corral ya tiene un lugar entre las grandes goleadoras del futbol mundial. Lo consiguió incluso después de pasar buena parte de su carrera intentando encontrar ese mismo reconocimiento dentro de la Selección Mexicana.