El futbol ofrece oportunidades para cambiar la historia y la Selección Mexicana Femenil tendrá una de ellas el próximo 28 de noviembre. Cuatro años después de una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente, el Tricolor volverá a encontrarse con Haití, el rival que lo dejó fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024 y siete jugadoras de esa selección regresan para hacer frente.

El 7 de julio de 2022 sigue presente en la memoria. En el Estadio BBVA de Monterrey, México cayó 3-0 ante las caribeñas en la segunda jornada del Campeonato Concacaf W. Aquella derrota, sumada a los tropiezos ante Jamaica y Estados Unidos, dejó a la Selección sin puntos ni goles y provocó una profunda reestructuración del futbol femenil nacional.

La foto oficial de nuestras cracks. 📸🇲🇽💚



Juntas, con la misma ilusión y listas para seguir soñando en grande. 🥹🫶🏼#FechaFIFANoviembre | #UnEquipoUnSueño | #AhoraYSiempre pic.twitter.com/iA7aIywn54 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 23, 2026

Ahora, el escenario es diferente. Bajo la dirección de Pedro López, México presenta un proyecto renovado, pero conserva un vínculo con aquella generación: siete futbolistas repiten en la convocatoria de 2026.

Siete futbolistas que conocen la historia

De aquella convocatoria de 2022 solo sobreviven siete jugadoras —apenas el 30.4% de aquel plantel—, quienes hoy cargan con la memoria del proceso pasado y la responsabilidad de liderar este nuevo desafío.

En la defensa, Rebeca Bernal aporta la jerarquía y el liderazgo necesarios para recuperar el sitio en Concacaf, acompañada por el recorrido europeo y la continuidad internacional de Kenti Robles.

El mediocampo encuentra su columna vertebral en el equilibrio y temple de Nancy Antonio, el control de partido de Alexia Delgado y la evolución de Maricarmen Reyes, símbolo de la transición entre el futbol universitario y el profesionalismo.

Finalmente, el ataque descansa en el desequilibrio determinante de Jacqueline Ovalle y la potencia y presencia en el área de Diana Ordóñez, completando un núcleo experimentado que refleja cuánto ha madurado y cambiado el Tricolor en estos cuatro años.

Conocen de primera mano el precio de la derrota y esto las convierte en piezas vitales: hoy son la brújula de una camada que busca afianzarse y impedir que México vuelva a quedarse a las puertas de la Copa del Mundo.

2022: una derrota que cambió dos historias

Aquella noche en Monterrey, México llegó obligado a ganar después de perder 1-0 ante Jamaica. Sin embargo, Haití aprovechó sus oportunidades: Roselord Borgella abrió el marcador desde el punto penal al minuto 14; Nérilia Mondésir amplió la ventaja al 67' y Sherly Jeudy sentenció el 3-0 al 78', después de la expulsión de Greta Espinoza.

Ese resultado también significó un impulso histórico para las caribeñas. Haití consiguió avanzar al repechaje intercontinental y derrotó a Senegal y Chile para clasificarse por primera vez a una Copa Mundial Femenina.

Una de las protagonistas de aquel proceso fue Melchie Dumornay, quien hoy es figura del Olympique de Lyon y una de las principales amenazas para México. Más que un ajuste de cuentas del pasado, el encuentro supone un reto mayor: Haití también maduró futbolísticamente y hoy cuenta con piezas de jerarquía internacional.

Una generación que busca no quedarse a mitad del camino

Desde la llegada de Pedro López en octubre de 2022, México inició una reconstrucción que ya dejó resultados importantes, como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y la victoria de 2-0 ante Estados Unidos en la Copa Oro W 2024.

La deuda pendiente es convertir ese crecimiento en presencia habitual en los grandes escenarios, luego de quedarse fuera de las Copas del Mundo de 2019 y 2023. Esa doble ausencia dejó en claro la necesidad de consolidar un proyecto capaz de competir y sostener sus resultados en los momentos clave.

Más que saldar una cuenta pendiente, la Selección de 2026 carga con una responsabilidad histórica. Las siete futbolistas que permanecen de aquel proceso representan la memoria de una oportunidad perdida, al tiempo que sus nuevas compañeras llegan listas para reescribir el destino del futbol femenil en México.

Brasil 2027 y Los Ángeles 2028, en juego

El encuentro se disputará el 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, por los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026.

La recompensa es inmediata: una victoria ante Haití asegura el pase a semifinales y la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027, lo que terminaría con una ausencia de 12 años en la máxima competencia.

En caso de perder, México todavía tendría una oportunidad mundialista mediante el Play-In del 2 de diciembre y la ruta al repechaje intercontinental. Sin embargo, quedaría sin posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En juego también están los boletos olímpicos, reservados para los finalistas y el tercer lugar del campeonato, con un cupo extra contemplado dentro del escenario de Estados Unidos como anfitrión.

Cuatro años después, la historia vuelve a poner a Haití enfrente; siete futbolistas cargan con el recuerdo de aquella derrota, pero hoy encabezan un Tricolor renovado que el 28 de noviembre no solo se juega el pase a semifinales, sino la oportunidad de demostrar que aprendió de su pasado, que ha cambiado y que esta generación está lista para llegar al escenario mundial.