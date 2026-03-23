Portugal llega con ruta clara: Riviera Maya, escala en CDMX y estreno en el nuevo Azteca
La visita de Portugal a México no será larga, pero sí milimétrica. El plan está diseñado para optimizar tiempos, evitar desgaste y mantener al grupo enfocado en un solo objetivo: el partido ante la Selección Mexicana en el regreso de uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.
El equipo europeo instalará su cuartel general en la Riviera Maya desde el martes 24 de marzo. Ahí, en el entorno controlado del Mayakobá Country Club, en Playa del Carmen, desarrollará su preparación inmediata con sesiones de entrenamiento vespertinas y atención a medios. La agenda arranca el miércoles 25 de marzo con práctica a las 18:00 horas, misma dinámica que se repetirá el jueves, día en el que además está programada una conferencia de prensa al mediodía.
El viernes 27 será el día de transición. Portugal cerrará su etapa en Quintana Roo con un entrenamiento por la mañana (11:00 horas) y una última comparecencia ante la prensa. Horas después, la delegación abordará un vuelo chárter rumbo al centro del país.
La llegada no será directamente a la capital. El equipo aterrizará en Toluca y de ahí se trasladará a Santa Fe, donde quedará concentrado bajo un esquema logístico pensado para aislar al grupo del ruido previo a un evento de alto perfil.
No habrá reconocimiento previo del estadio. Portugal pisará la cancha del Estadio Ciudad de México, Banorte —el renovado Azteca— hasta el mismo día del partido. Un movimiento calculado: menos traslados, menor exposición y máxima concentración en el día clave.
El duelo del 28 de marzo no es un amistoso cualquiera. Marca la reapertura de un inmueble histórico que se alista para ser protagonista en la Copa del Mundo de 2026. Para Portugal, es una prueba de exigencia internacional; para México, una noche simbólica.
Tras el partido, la estancia será prácticamente fugaz. El equipo luso tiene programada su salida el domingo 29 de marzo con destino a Estados Unidos, donde continuará su actividad en la Fecha FIFA.
Así, Portugal llega, se prepara, compite y se va. Sin escalas innecesarias. Todo concentrado en 72 horas que combinan logística, espectáculo y un escenario que vuelve a encender las luces del futbol mundial.