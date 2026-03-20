Portugal, sin Cristiano Ronaldo, llega al Azteca con equipo cargado de talento
Sin su máximo referente histórico, Portugal inicia una nueva etapa. La lista presentada por Roberto Martínez para los amistosos ante México y Estados Unidos refleja una mezcla de jerarquía consolidada y una camada joven que busca asumir protagonismo en el camino hacia la Copa del Mundo.
La ausencia de Cristiano Ronaldo no pasa desapercibida, pero abre espacio para una ofensiva dinámica encabezada por nombres como Rafael Leão, João Félix y Gonçalo Ramos, acompañados por extremos desequilibrantes como Pedro Neto y Francisco Conceição.
En el mediocampo, la estructura se sostiene con futbolistas de control y recorrido. Bruno Fernandes se mantiene como el eje creativo, respaldado por el equilibrio de Rúben Neves y la creciente influencia de Vitinha y João Neves, este último una de las grandes apuestas generacionales.
La defensa combina experiencia internacional y juventud. Elementos como João Cancelo, Diogo Dalot y Nuno Mendes aportan profundidad por bandas, mientras que centrales como António Silva y Gonçalo Inácio consolidan una zaga que apunta a largo plazo.
En la portería, el titular apunta a ser Diogo Costa, respaldado por José Sá y Rui Silva.
Portugal llegará a México para concentrarse y adaptarse a la altura antes del duelo del 28 de marzo en el Estadio Azteca, para después viajar a Atlanta y medirse a Estados Unidos. Ambos encuentros forman parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, donde compartirán grupo con Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental.
Más que una ausencia, la de Cristiano Ronaldo marca un punto de inflexión: Portugal ensaya un relevo generacional que será puesto a prueba en uno de los escenarios más exigentes del futbol internacional.
CONVOCATORIA
- Porteros - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)
- Defensas - Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) e Tomás Araújo (SL Benfica);
- Medios - Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Rodrigo Mora (FC Porto);
- Delanteros - Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG).