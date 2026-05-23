Puebla recibe a un Tri que ya juega con mirada mundialista
La Selección Mexicana entra en la última curva antes del Mundial 2026. Ya no hay espacio para experimentos largos ni para procesos a futuro: cada partido empieza a sentirse como una pieza del rompecabezas definitivo. Y este viernes, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el Tri de Javier Aguirre tendrá enfrente a Ghana, un rival que históricamente ha servido para medir carácter, intensidad y capacidad de competir físicamente.
El contexto vuelve especial este amistoso. México disputará su primer partido mundialista dentro de menos de un mes, el 11 de junio, cuando inaugure la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica. Por eso, este encuentro ante Ghana ya forma parte del último tramo real de preparación, ese donde los detalles pesan más que las ideas generales y dónde Aguirre empieza a perfilar qué futbolistas realmente pueden sostener la presión del torneo.
Ghana aparece como una prueba incómoda y útil. Un equipo veloz, fuerte en los duelos individuales y acostumbrado a competir desde la intensidad física. Precisamente el tipo de rival que suele exigirle a México concentración absoluta en defensa y claridad para salir jugando. El Vasco quiere un equipo equilibrado, menos emocional y más estructurado, capaz de controlar los partidos sin perder agresividad. Ante Ghana podrá medir cuánto ha avanzado esa intención.
Además, el historial reciente favorece claramente al Tri. México ha ganado los cuatro partidos que ha disputado frente a la selección africana. El más reciente fue el 14 de octubre de 2023, cuando venció 2-0 en Charlotte con goles de Hirving Lozano y Uriel Antuna. Antes había ganado 1-0 en Houston en 2017 con anotación de Elías Hernández; 2-1 en Londres en 2008; y el primer antecedente, el 1 de marzo de 2006 en Texas, terminó también con triunfo mexicano gracias a un gol de Guillermo Franco.
Más allá de los resultados, hay un dato que refleja cómo suele jugarse esta serie: Ghana apenas le ha marcado un gol a México en cuatro enfrentamientos y el Tri convirtió cinco de sus seis anotaciones después del minuto 57, señal de partidos que normalmente terminan abriéndose desde el desgaste físico y la profundidad de plantel.
El partido también servirá para observar futbolistas específicos en plena competencia por lugares mundialistas. Erik Lira llega como uno de los mediocampistas con mejor crecimiento en el ciclo reciente; debutó con la Selección en 2021 y hoy parece consolidarse como una pieza de equilibrio. Guillermo Martínez todavía pelea por convertirse en una alternativa ofensiva confiable después de haber debutado con gol y asistencia ante Colombia en 2023. Y Luis Romo aparece como uno de los hombres de experiencia del proceso: mundialista en Qatar 2022, campeón de Copa Oro y Nations League, y uno de los jugadores que mejor entiende lo que Aguirre pretende tácticamente.
Puebla, además, tendrá una noche distinta. El Estadio Cuauhtémoc vuelve a recibir a la Selección en un momento donde cada convocatoria, cada alineación y cada cambio empiezan a interpretarse en clave mundialista. Ya no se trata sólo de amistosos: se trata de encontrar certezas.
Porque el reloj ya cambió para México. El Mundial dejó de ser una idea lejana y comenzó a sentirse inmediato. Y partidos como el de Ghana ya no sirven únicamente para preparar; también sirven para decidir.