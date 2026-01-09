Pumas: El Clausura 2026, la oportunidad de equilibrar fuerzas con los “millonarios”
La oportunidad de los Pumas de equilibrar fuerzas con los equipos “millonarios” de la Liga MX es el Clausura 2026, que disputará su Liguilla sin los seleccionados nacionales que elija Javier Aguirre para el Mundial.
Clubes con mayor presupuesto como América, el bicampeón Toluca, Monterrey, Tigres, Cruz Azul y Chivas, de los protagonistas en la competición, perderán elementos clave en la disputa por el título.
En el caso de los de la UNAM, solo Jorge Ruvalcaba ha sido tomando en cuenta por el “Vasco” en algunas ocasiones, de cara a la Copa del Mundo de este año, que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá.
Es el momento para que los universitarios, que no ganan un título de liga desde 2011, vuelvan a la conversación de ser un cuadro competitivo y acorten distancias con otros conjuntos que lo han superado en la tabla de máximos ganadores y que no forman parte de los “cuatro grandes”.
Desde 2011, el Pachuca los empató en trofeos al llegar a sus mismos siete (sumó dos más a su cuenta en ese período); los Tigres los superaron con ocho (ganó seis), al igual que el León, que también tiene ocho (agregó tres a su palmarés).
Cruz Azul llegó a nueve, al obtener el Guardianes 2021, Toluca logró el bicampeonato en los semestres pasados para empatar a Chivas, que agregó uno más a su cuenta, con 12 títulos. En tanto el América añadió seis más a su cosecha, tres en fila, para llegar a 16 y ser el máximo campeón mexicano.
La buena gestión de Sancho
En la directiva de los Pumas saben que la oportunidad del Clausura 2026 es única y para ello Antonio Sancho, nombrado director deportivo a inicios de diciembre, movió sus fichas rápido y cerró contrataciones de forma pronta para Efraín Juárez, el entrenador de los felinos.
El mediocampista César Garza, parte de la selección sub-20 que llegó a los cuartos de final en el Mundial pasado; Tony Leone, un prometedor central de 21 años; Jordan Carrillo, un extremo derecho de 24 años con experiencia en Europa, y Juninho, delantero brasileño que proviene del Flamengo, campeón de la Libertadores, son las primeras firmas de Sancho.
Son contrataciones que sin ser rimbombantes le solucionan problemas a Juárez. Garza le añade competencia a José Caicedo, criticado por sus fallas defensivas como contención titular del equipo.
Leone añade un nuevo central a una plantilla que tiene que solo contaba con Ángel Azuaje como principal alternativa para sustituir a los titulares, Nathan Silva y Rubén Duarte.
Carrillo le suma poder al ataque felino por las bandas y le quita presión a Jorge Ruvalcaba como el único referente por los costados y Juninho, quien no era titular en el Flamengo, es la apuesta como “9”, que se le negó a Efraín el torneo pasado.
Los reportes indican que el mercado de pases no está cerrado para los Pumas, que buscan añadir a otro centro delantero, ya que los sustitutos de Juninho, Guillermo Martínez y José Juan Macías, sufren lesiones y no estarán listos para el inicio del Clausura.
Efraín Juárez se juega la continuidad de su proyecto
Juárez llegó a finales del Clausura 2025 a dirigir a los Pumas. Los tomó en la undécima jornada y no logró clasificarlos a la Liguilla. En la Copa de Campeones de la Concacaf, los guió a una humillante eliminación en cuartos de final ante los Vancouver Whitecaps de la MLS.
La afición entendió que no tuvo tiempo de preparar al cuadro a su gusto y le dio el voto de confianza a un ex jugador de la institución, que venía de debutar como entrenador principal en el Atlético Nacional colombiano, al que en cinco meses los llevó a ganar los títulos de Liga y Copa.
Previo al Apertura 2025, con varios meses para trabajar una pretemporada, realizó una limpia en la institución, dio de baja a extranjeros que eran importantes en el proceso anteriores de Gustavo Lema, Leonardo Suárez y Piero Quispe, y sumó elementos.
Le abrieron la chequera para firmar a Keylor Navas, Pedro Vite, Álvaro Angulo y quizás, el fichaje más cuestionado, el mundialista Aaron Ramsey, quien estaba semiretirado, era entrenador del Cardiff City y se recuperaba de una lesión.
Solo el portero Navas marcó diferencia, Ramsey se fue antes de terminar la fase regular del torneo, solo jugó seis partidos y marcó un gol. Lejos del nivel que lo llevó a ser multicampeón con el Arsenal.
Los resultados tampoco fueron positivos en la cancha: Pumas fue décimo en la fase regular y obtuvo el boleto al “Play-In”, en el que fue eliminado en la primera ronda.
Eso, sumado a las declaraciones estruendosas en las ruedas de prensa, le añadieron ruido y presión a la gestión de Juárez, que se juega su continuidad en este Clausura 2026.
Los Pumas debutarán en el nuevo torneo el domingo, al recibir al Querétaro en la primera jornada de un torneo que puede volver a meterlos en la conversación de los protagonista o aumentar su sequía de títulos.