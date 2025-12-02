Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas; ratifica a Efraín Juárez y promete apostar por la cantera
Antonio Sancho promete continuidad en los Pumas. En su presentación como nuevo vicepresidente deportivo del Club Universidad aseguró que Efraín Juárez, entrenador del primer equipo, se mantendrá en el cargo y terminó con los rumores que sugerían que con el nuevo directivo, el cargo del estratega estaría en riesgo.
"Efraín tiene contrato, es un canterano que conozco. Todavía no he platicado con él, pero estoy convencido de que conoce la exigencia que tiene este equipo de ser campeón. Es un técnico preparado, fue campeón en Colombia, así que lo apoyaremos para ganar el título aquí, que es lo que todos queremos", explicó en la rueda de prensa en la que se anunció su fichaje.
Sancho vuelve por tercera vez al equipo que se formó como futbolista y del que fue directivo en una etapa anterior, de 2014 a 2017, cuando ayudó a salir al cuadro de la zona de descenso en la tabla de cocientes y los llevó a una final en 2015.
"Efraín tiene torneo y medio aquí, nosotros debemos apuntalarle el equipo y darle las mejores herramientas para buscar campeonatos. Además, en fuerzas básicas trabajaremos para consolidarlas y que surtan jugadores al primer equipo para no ir a buscar elementos a otros conjuntos", añadió Sancho.
El antiguo centrocampista asume la tarea en sustitución del histórico Miguel Mejía Barón, quien tenía su cargo, y que trabajaba junto a Eduardo Saracho, director de estrategia deportiva, quien también abandonó el club.
Mejía Barón, seleccionador de México en el Mundial de 1994, estaba en la vicepresidencia desde 2021 y Saracho desde 2023, sin embargo ninguno de ellos ayudó a los felinos a ganar su primer título de liga desde 2011.
La salida de ambos se dio a conocer ayer y en tiempo récord, Raúl González, presidente del conjunto, cerró el fichaje de Saracho, quien se encontraba libre, luego de salir de la dirección deportiva de los Tigres en 2024.
“Acepté porque es Pumas. Desde que me llegó la llamada había poco qué pensar. Mi vida es el fútbol y este es otro reto en mi carrera (…) Mi respeto a Miguel (Mejía Barón), lo conozco y tiene todo mi respeto”, admitió.
Los Pumas tienen un proyecto diferente al de los Tigres. Los de la UNAM tienen poco presupuesto y apuestan a formar a sus jugadores, mientras que los de la UANL tienen uno de los presupuestos más elevados de la Liga MX.
A Sancho no le intimidó esto y afirmó que en el pasado ya supo liderar con un cuadro con pocos recursos. Apostará a fortalecer la cantera y su sueño es tener cuatro jugadores formados en casa en el equipo titular.
“Habrá qué ver las fuerzas básicas y ver cómo consolidarlas. Queremos tres o cuatro canteranos de base para los recursos usarlos en posiciones específicas. Pumas se ha mantenido con finanzas sanas y buscar usar el dinero que tiene en jugadores puntuales. Se puede competir”, confesó.
Roberto Medina, nuevo entrenador de Pumas femenil
En su primera intervención como vicepresidente deportivo, Sancho presentó a Roberto Medina como nuevo entrenador de Pumas femenil.
Medina, también hecho en Pumas como jugador, tiene experiencia en Liga MX femenil como entrenador de Tigres, al que de 2019 a 2022 guió a ganar un bicampeonato, y con el Atlas de 2023 a 2025, al que hizo competitivo con poco presupuesto.
“Quiero hacer un equipo que repesente dignamente estos colores. Hay una gran base que se dejó, haremos un buen análisis de las cosas buenas que se pueden retomar y los detalles. Lo primero será convencer a mis futbolistas, de a quién representan, de los aspectos que forman al futbol y del espíritu universitario”, señaló.
Medina reemplaza al brasileño Marcello Frigério, quien clasificó al equipo a tres Liguillas en cuatro torneos que estuvo al mando, pero no superó la primera ronda.